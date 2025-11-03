Februari 2026, Kekuatan Udara Indonesia Kedatangan Amunisi Baru?

Internationalmedia.co.id Jakarta – Kabar baik bagi kekuatan udara Indonesia! Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengumumkan bahwa pesawat Airbus A400M/MRTT kedua yang dipesan oleh Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dijadwalkan tiba pada Februari 2026.

Pesawat pertama dari pesanan tersebut telah diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (3/11). Kehadiran Airbus A400M/MRTT ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan TNI, tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.

Seskab Teddy menjelaskan bahwa pesawat ini memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara (air-to-air refuelling), fasilitas pemadam kebakaran, serta dilengkapi dengan 66 tandu medis dan peralatan kesehatan. Dengan kapasitas 160 penumpang dan daya angkut hingga 37 ton, Airbus A400M/MRTT mampu terbang hingga 11 jam tanpa pengisian bahan bakar, menjangkau jarak 3.300 km dengan beban maksimum atau 8.900 km tanpa muatan.

Pesawat ini juga dilengkapi sistem terintegrasi canggih untuk meningkatkan kesadaran situasional dan kinerja penerbangan. "Dengan kemampuan multirole yang mumpuni, pesawat ini tidak hanya akan memperkuat kesiapan operasional angkatan udara dalam menghadapi berbagai tantangan strategis, tetapi juga memperluas jangkauan Indonesia dalam misi kemanusiaan dan tanggap darurat di kawasan," tegas Teddy. Kedatangan pesawat kedua ini tentu menjadi angin segar bagi modernisasi alutsista Indonesia.