Dunia Gempar! Uji Coba Nuklir AS Picu Reaksi Keras, Tentara Israel Depresi Massal

Internationalmedia.co.id – Rentetan peristiwa internasional mengguncang dunia hari ini, mulai dari perintah kontroversial Presiden AS terkait uji coba nuklir hingga laporan memprihatinkan tentang ratusan tentara Israel yang mencoba bunuh diri. Berikut rangkuman berita terpopuler yang menjadi sorotan global:

Trump Gemparkan Dunia dengan Perintah Uji Coba Nuklir

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Kelompok penyintas bom atom Jepang, Nihon Hidankyo, yang meraih Nobel Perdamaian 2024, menyebut perintah tersebut "sama sekali tidak dapat diterima". Wakil Presiden AS, JD Vance, membela keputusan tersebut dengan alasan pentingnya memastikan persenjataan nuklir berfungsi dengan baik demi keamanan nasional. Rusia memberikan reaksi hati-hati, menyatakan tidak melakukan uji coba serupa namun akan mengikutinya jika AS melakukannya.

Israel Berduka: Ratusan Tentara Coba Bunuh Diri

Di tengah konflik yang berkecamuk di Gaza, laporan terbaru dari Pusat Penelitian dan Informasi Knesset, parlemen Israel, mengungkap fakta yang memilukan. Sebanyak 279 tentara Israel dilaporkan melakukan percobaan bunuh diri dalam 18 bulan terakhir. Data ini menunjukkan "data yang mengkhawatirkan mengenai percobaan bunuh diri di kalangan tentara Israel," seperti yang dilaporkan oleh media Israel KAN.

Serbuan Israel ke Lebanon, Presiden Lebanon Murka!

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, memerintahkan militernya untuk menghadapi setiap serangan Israel ke wilayahnya. Perintah ini dikeluarkan setelah pasukan Israel melakukan penyerbuan lintas perbatasan ke Lebanon selatan yang menewaskan seorang pegawai pemerintah setempat. Penyerbuan ini terjadi saat gencatan senjata yang dimediasi AS masih berlangsung.