Dunia Bergejolak Lima Kabar Terpanas Terungkap

Jakarta – Berbagai peristiwa penting di kancah internasional kembali menyita perhatian publik. Dari manuver politik di Timur Tengah hingga drama di Gedung Putih, lima kabar terpanas hari ini menjadi sorotan utama. Internationalmedia.co.id – News merangkum sejumlah berita yang paling banyak dibaca dan memicu perbincangan global pada Rabu, 4 Februari 2026.

Netanyahu Tolak Keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza Pasca-Perang

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menyatakan bahwa Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza pasca-konflik "dengan cara apa pun". Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam pertemuannya dengan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Kantor PM Netanyahu mengklarifikasi, "Perdana Menteri menegaskan bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam mengelola Jalur Gaza dengan cara apa pun." Sikap ini menambah ketidakpastian mengenai masa depan Gaza setelah perang, terutama mengingat rencana gencatan senjata usulan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyebutkan peran Otoritas Palestina masih belum jelas.

Trump Desak Putin Akhiri Perang Ukraina

Di sisi lain dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun. Desakan ini muncul setelah Moskow kembali melancarkan serangan ke Kyiv, menyusul jeda singkat akibat cuaca dingin. "Saya ingin dia mengakhiri perang," ujar Trump saat ditanya wartawan di Gedung Putih mengenai eskalasi terbaru pada Selasa (3/2) waktu setempat. Ketika ditanya apakah ia kecewa Putin tidak memperpanjang jeda serangan, Trump menjawab singkat, "Saya ingin dia melakukannya."

Ribuan Warga Venezuela Tuntut Pembebasan Maduro

Sementara itu, ribuan warga Venezuela membanjiri jalanan ibu kota Caracas dalam aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut pembebasan mantan pemimpin negara tersebut, Nicolas Maduro. Maduro ditangkap oleh otoritas AS setelah digulingkan dalam operasi militer Washington awal tahun ini, kemudian diterbangkan ke New York untuk menghadapi tuduhan narkoba. "Venezuela membutuhkan Nicolas," teriak para demonstran yang setia pada Maduro, dalam aksi yang digelar pada Selasa (3/2), tepat sebulan setelah penangkapannya yang mengejutkan.

Misi NASA ke Bulan Ditunda Akibat Kebocoran

Dari luar angkasa, Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengumumkan penundaan peluncuran misi penerbangan berawak pertamanya ke Bulan dalam lebih dari setengah abad. Penundaan ini disebabkan oleh insiden kebocoran yang terdeteksi selama uji coba akhir, atau yang disebut "wet dress rehearsal." Kejadian ini memupuskan harapan peluncuran misi mengelilingi Bulan yang semula dijadwalkan pada Minggu, 1 Februari. Jendela peluncuran berikutnya kini diperkirakan pada 6 Maret mendatang.

Trump Omeli Jurnalis Soal Jeffrey Epstein

Kembali ke Gedung Putih, Presiden Donald Trump terlibat insiden panas dengan seorang jurnalis wanita. Trump mengomeli koresponden CNN, Kaitlan Collins, yang melontarkan pertanyaan sensitif mengenai pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein. Dengan nada kesal, Trump justru mengkritik Collins, menyebutnya "jarang tersenyum" di hadapannya. Momen ini terjadi saat Trump berupaya mempromosikan dirinya dan Partai Republik di Ruang Oval. Collins sebelumnya menanyakan kekecewaan beberapa korban Epstein terhadap cara Departemen Kehakiman AS menyensor informasi dalam dokumen kasus yang baru diungkap ke publik pekan lalu.

Kelima berita ini mencerminkan dinamika global yang kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga tantangan eksplorasi luar angkasa, serta intrik politik domestik. Perkembangan selanjutnya dari setiap peristiwa ini akan terus menjadi perhatian utama internationalmedia.co.id.