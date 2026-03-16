Dubai Panas Setelah Insiden Drone Misterius

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan mengguncang wilayah sekitar Bandara Internasional Dubai hari ini, Senin (16/3/2026), ketika api besar berkobar diduga kuat dipicu oleh sebuah insiden drone. Otoritas setempat segera bertindak cepat untuk mengamankan lokasi dan memastikan keselamatan publik di salah satu hub penerbangan tersibuk di dunia ini.

Kantor Media Dubai dalam pernyataan resminya, yang dikutip oleh Aljazeera, mengonfirmasi bahwa kebakaran tersebut berdampak pada sebuah tangki bahan bakar. Mereka menegaskan, "Semua tindakan yang diperlukan sedang diambil untuk memastikan keselamatan semua orang." Tim Pertahanan Sipil masih berjibaku mengendalikan api yang membakar fasilitas penting tersebut. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban luka-luka akibat insiden ini, sebuah kabar melegakan di tengah situasi genting.

Asal-usul drone yang memicu insiden ini masih menjadi misteri. Namun, kejadian ini tak pelak memicu spekulasi luas, mengingat berlangsungnya konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, dengan Iran di sisi lain.

Laporan dari CNN menyebutkan bahwa juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sebelumnya mengklaim telah meluncurkan 700 rudal dan 3.600 drone ke target-target AS dan Israel sejak perang dimulai. Klaim yang diunggah di Telegram tersebut tidak merinci jangka waktu peluncuran, lokasi target, maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan, meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai keterkaitan langsung antara klaim Iran dan insiden di Dubai, peristiwa ini menambah lapisan ketegangan di kawasan yang memang sudah bergejolak. Penyelidikan mendalam diharapkan dapat segera mengungkap fakta di balik kebakaran yang mengancam salah satu infrastruktur vital Uni Emirat Arab ini.