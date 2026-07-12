Masa Depan Esports Indonesia Bersemi di Kepri

Internationalmedia.co.id – News – Turnamen Esports Kapolda Kepri Cup Road to E-Sports Kapolri Cup 2026 telah sukses digelar dan resmi ditutup di Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau. Ajang bergengsi ini menjadi panggung bagi lima belas tim terbaik dari berbagai Polres dan Polresta di lingkungan Polda Kepri untuk menunjukkan kemampuan strategis dan ketangkasan mereka, sekaligus menandai langkah awal menuju kompetisi tingkat nasional Esports Kapolri Cup 2026.

Penyelenggaraan turnamen ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung pengembangan ekosistem esports di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Lebih dari sekadar ajang adu strategi, kompetisi ini juga dirancang sebagai platform untuk membentuk karakter generasi muda yang sportif, berintegritas, dan memiliki semangat juang tinggi dalam meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional.

Brigjen Ahmad Yusep Gunawan, Wakil Ketua Kapolri Cup E-Sports 2026, yang turut hadir dalam penutupan, menggarisbawahi pentingnya turnamen ini sebagai wadah positif bagi generasi muda. "Perkembangan e-sports kini semakin diakui di tingkat nasional maupun internasional, membuka peluang besar bagi generasi muda untuk meraih prestasi dengan menjunjung tinggi disiplin, kerja keras, serta sportivitas," tegas Brigjen Yusep dalam sambutannya. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh panitia, IESPA Provinsi Kepulauan Riau, dan para peserta yang telah menyukseskan jalannya kompetisi. Harapannya, dari ajang ini akan lahir atlet-atlet e-sports yang mampu membawa nama harum Kepulauan Riau di pentas nasional, sekaligus membentuk generasi muda yang berintegritas dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, mewakili Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol. Yimmy Kurniawan menyampaikan kebanggaannya atas semangat juang dan sportivitas yang ditunjukkan para peserta sepanjang pertandingan. Ia mengucapkan selamat kepada para pemenang yang akan melaju mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada ajang Esports Kapolri Cup 2026 di Mabes Polri. Kombes Pol. Yimmy juga mengingatkan para pemuda agar menjadikan e-sports sebagai sarana pengembangan diri dan prestasi, namun tanpa mengesampingkan pendidikan. Ia juga tegas berpesan untuk menjauhi narkoba, judi online, serta segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak masa depan.

Setelah melalui persaingan yang ketat dan mendebarkan, Tim OFON SIXSEVENNN dari Polresta Tanjungpinang berhasil tampil sebagai juara. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi tim dan Polresta Tanjungpinang, tetapi juga menandai potensi besar Kepulauan Riau dalam mencetak talenta esports yang siap bersaing di level tertinggi. Bagi tim yang belum berhasil meraih gelar juara, Kombes Pol. Yimmy berpesan untuk tetap semangat, terus mengasah kemampuan, dan menjadikan pengalaman ini sebagai pemicu motivasi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi di masa depan.