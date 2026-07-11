Indonesia Siap Mandiri Energi Ini Alasannya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, memberikan apresiasi tinggi terhadap implementasi Biodiesel B50 yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan strategi vital dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Internationalmedia.co.id – News mencatat bahwa peluncuran B50 menandai babak baru penguatan ketahanan energi dan transformasi ekonomi berbasis sumber daya domestik.

Sari Yuliati menjelaskan bahwa implementasi Biodiesel B50 bukan sekadar kebijakan di sektor energi. Lebih dari itu, ia memiliki dampak multidimensional yang signifikan, meliputi penguatan industri nasional, peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit, pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta penciptaan nilai tambah substansial bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dalam keterangannya pada Sabtu lalu, Sari menegaskan, "Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran pemerintah atas komitmen dan keberanian dalam mempercepat implementasi Biodiesel B50. Ini merupakan kebijakan yang menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, dan kepentingan nasional."

Lebih lanjut, Sari menguraikan bahwa pemanfaatan energi berbasis biodiesel membuktikan kapasitas Indonesia dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya sendiri demi memenuhi kebutuhan energi domestik. Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang strategis. Keunggulan ini, menurutnya, wajib dimanfaatkan secara maksimal guna memperkuat posisi bangsa di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar energi global yang terus berubah.

Sari juga menekankan dampak positif kebijakan Biodiesel B50 terhadap penghematan devisa negara. Dengan peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sawit, kebutuhan impor solar dapat ditekan secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi nasional. "Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ketahanan energi menjadi salah satu fondasi utama kedaulatan negara. Karena itu, pengembangan biodiesel harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi masa depan Indonesia," tegasnya.

Meskipun demikian, Sari mendorong agar implementasi Biodiesel B50 dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Hal ini mutlak didukung oleh kesiapan infrastruktur distribusi yang memadai, peningkatan kualitas produk, penguatan riset dan inovasi teknologi, serta sinergi erat antara pemerintah, BUMN, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas.

Ia juga menekankan urgensi menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia melalui praktik tata kelola yang baik, peningkatan produktivitas petani, serta penerapan prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah ini krusial agar biodiesel Indonesia semakin kompetitif dan diterima di pasar internasional.

Sari menutup pernyataannya dengan menegaskan kesiapan DPR RI untuk memberikan dukungan penuh melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tujuannya adalah memastikan berbagai program strategis pemerintah di bidang energi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. "Kemandirian energi merupakan bagian dari cita-cita besar menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berdaya saing. Implementasi Biodiesel B50 merupakan langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Kami di DPR RI akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkas Sari.