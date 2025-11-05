Close Menu
BREAKING NEWS: Pesawat UPS Hancur Lebur Usai Tinggal Landas!

Internationalmedia.co.id – Kabar duka datang dari Amerika Serikat. Sebuah pesawat kargo milik United Parcel Service (UPS) mengalami kecelakaan tragis di dekat Bandara Internasional Louisville, Kentucky, pada hari Selasa (4/11) waktu setempat. Insiden ini sontak memicu kepanikan dan perhatian luas.

Menurut laporan dari kantor berita AFP, pesawat nahas tersebut jatuh tak lama setelah lepas landas. Badan Penerbangan Federal AS (FAA) mengkonfirmasi bahwa pesawat McDonnell Douglas MD-11 dengan nomor penerbangan UPS 2976, yang dijadwalkan menuju Hawaii, jatuh sekitar pukul 17.15 waktu setempat.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Media lokal di Kentucky dengan cepat menyebarkan video yang memperlihatkan gumpalan asap tebal membubung tinggi di atas lokasi kejadian. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kecelakaan maupun jumlah korban jiwa. Tim investigasi dari FAA telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan mendalam. Perkembangan terbaru akan terus diupdate oleh tim internationalmedia.co.id.

Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

