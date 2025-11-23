Bolsonaro Nekat Rusak Gelang Tahanan? Alasannya Bikin Geleng Kepala!

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, yang terjerat kasus percobaan kudeta dan divonis 27 tahun penjara, kembali menjadi sorotan. Ia diduga merusak gelang pemantau tahanan rumah yang dikenakan di kakinya. Alasan yang ia kemukakan sungguh tak terduga: rasa ingin tahu.

Dilansir dari AFP, insiden ini terjadi di tengah proses banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Bolsonaro, yang sebelumnya menjabat dari 2019 hingga 2022, mengklaim dirinya sebagai korban persekusi politik. Namun, pengadilan berpendapat sebaliknya, dengan menyatakan bahwa ia berisiko melarikan diri.

Hakim Mahkamah Agung, Alexandre de Moraes, menyebutkan bahwa Bolsonaro mencoba menonaktifkan gelang tersebut. Dalam video yang dirilis pengadilan, Bolsonaro mengakui menggunakan solder pada gelang itu karena penasaran. Gelang tersebut tampak rusak parah dan terbakar, namun masih terpasang di pergelangan kakinya.

Putra Bolsonaro, Flavio, membela ayahnya dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut mungkin merupakan "tindakan putus asa" atau karena malu memakai gelang tersebut di depan keluarga. Hakim Moraes menyoroti kedekatan rumah Bolsonaro dengan kedutaan AS, yang meningkatkan risiko ia mencari suaka politik. Kasus ini terus bergulir dan menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan mantan presiden tersebut.