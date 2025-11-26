Bau Aneh di Kabin, Penerbangan American Airlines Berakhir di Rumah Sakit

Internationalmedia.co.id – Penerbangan American Airlines dengan rute Orlando menuju Phoenix mengalami insiden tak terduga yang berujung pada pendaratan darurat di Houston, Texas. Bau misterius yang menyebar di dalam kabin pesawat menjadi penyebab utama pengalihan penerbangan ini, membuat lima orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Pesawat dengan nomor penerbangan AA 2118 ini lepas landas dari Bandara Internasional Orlando, Florida, pada Minggu (23/11) sore waktu setempat. Namun, belum lama mengudara, awak pesawat melaporkan adanya bau aneh yang tercium di area dek dan kabin.

"Saya akan memerlukan beberapa unit transportasi dari bandara untuk menangani hal ini. Saya mungkin membutuhkan empat unit transportasi," ujar pilot pesawat dalam komunikasi dengan petugas darurat di Houston, seperti yang terekam dalam audio komunikasi kendali lalu lintas udara.

Pesawat tersebut akhirnya mendarat darurat di Bandara Intercontinental Bush, Houston, sekitar pukul 19.10 waktu setempat. Maskapai American Airlines dalam pernyataannya menyebutkan bahwa empat pramugari dan satu penumpang dibawa ke rumah sakit sebagai langkah pencegahan.

"Pada 23 November, penerbangan American Airlines 2118 mendarat dengan selamat dan meluncur ke gerbang dengan tenaganya sendiri di Houston (IAH) setelah adanya laporan bau di dalam pesawat," demikian pernyataan resmi dari American Airlines. Pihak maskapai juga menambahkan bahwa penerbangan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan pesawat pengganti.

Hingga saat ini, sumber dari bau misterius tersebut masih belum diketahui. Otoritas Penerbangan Federal (FAA) telah mengonfirmasi adanya bau menyengat di dalam pesawat, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai asal bau tersebut maupun penyebab cedera yang dialami oleh awak pesawat dan penumpang. Penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini masih terus berlangsung.