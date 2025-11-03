Close Menu
Trending Indonesia

Afghanistan Diguncang Guncangan Dahsyat, Warga Panik!

GunawatiBy Tidak ada komentar1 Min Read0 Views
Afghanistan Diguncang Guncangan Dahsyat, Warga Panik!

Internationalmedia.co.id – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah utara Afghanistan, membuat warga panik dan berhamburan ke jalanan. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) melaporkan pusat gempa berada di kedalaman 28 kilometer, berlokasi di Kholm, dekat kota Mazar-i-Sharif di kawasan Hindu Kush.

Menurut laporan Al Jazeera, gempa terjadi pada pukul 00.59 waktu setempat (20.29 GMT). Getaran gempa bahkan dirasakan hingga ibu kota Kabul. Pemerintah daerah setempat telah mengumumkan nomor telepon darurat untuk dihubungi. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka.

Afghanistan Diguncang Guncangan Dahsyat, Warga Panik!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Pemerintah Taliban telah menghadapi serangkaian gempa besar sejak kembali berkuasa pada tahun 2021. Salah satunya adalah gempa dahsyat yang melanda wilayah Herat di perbatasan Iran pada tahun 2023, yang menewaskan lebih dari 1.500 orang dan menghancurkan lebih dari 63.000 rumah.

Afghanistan memang rentan terhadap gempa bumi, terutama di sepanjang pegunungan Hindu Kush, wilayah pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan India. Kondisi bangunan yang kurang memadai di negara ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penyelamatan pasca-gempa.

Menurut Brian Baptie, seorang seismolog dari British Geological Survey, Afghanistan timur laut telah mengalami 12 gempa bumi dengan kekuatan di atas M 7 sejak tahun 1900.

Share.
Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

Related Posts

Leave A Reply