Wali Kota Perempuan di Jerman Jadi Korban Penikaman Brutal, Kondisinya Mengkhawatirkan

Internationalmedia.co.id – Kabar mengejutkan datang dari Jerman, seorang wali kota perempuan bernama Iris Stalzer menjadi korban penikaman brutal di dekat kediamannya di Dortmund. Insiden yang terjadi pada Selasa (7/10) siang waktu setempat ini, sontak membuat Kanselir Jerman Friedrich Merz geram dan menyebutnya sebagai tindakan keji.

Wali Kota Herdecke, Iris Stalzer, 57 tahun, mengalami luka parah akibat serangan tersebut. Menurut laporan televisi lokal WDR, penikaman terjadi di dekat rumahnya yang terletak di kota Dortmund, wilayah barat Jerman. Detail mengenai serangan dan motif di balik aksi keji ini masih belum jelas. Pihak kepolisian Jerman saat ini tengah memburu pelaku yang masih buron.

Menurut laporan dari Bild, Stalzer ditemukan oleh putra angkatnya yang berusia 15 tahun dalam kondisi mengenaskan di apartemen mereka. Diduga, korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung. NDR melaporkan bahwa Stalzer sempat menyeret dirinya kembali ke apartemen sebelum ditemukan oleh putranya.

Remaja tersebut kepada polisi mengatakan bahwa ibunya diserang oleh beberapa pria di jalan. Polisi saat ini tengah meminta keterangan lebih lanjut dari sang remaja.

Stalzer, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (SPD), baru saja terpilih sebagai Wali Kota Herdecke pada 28 September lalu. Herdecke sendiri merupakan kawasan industri Ruhr yang cukup penting.

"Kami mengkhawatirkan keselamatannya," ujar Merz melalui media sosial X. Ia juga menuntut agar kejahatan ini segera diusut tuntas dan latar belakangnya segera terungkap.