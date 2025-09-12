Wajah Pembunuh Charlie Kirk Akhirnya Terungkap!

Internationalmedia.co.id mengungkap identitas pelaku pembunuhan Charlie Kirk, influencer dan loyalis Donald Trump, yaitu Tyler Robinson. Dua foto Robinson, yang diperoleh internationalmedia.co.id dari tayangan MSNBC Reports, kini beredar luas. Satu foto menampilkan wajah depan, sementara foto lainnya memperlihatkan profil wajahnya.

Gubernur Utah, Spencer Cox, telah mengonfirmasi penangkapan Robinson sebagai tersangka. Pihak berwenang juga telah mengamankan barang bukti berupa dua selongsong peluru bekas. Uniknya, satu selongsong bertuliskan "Hei, fasis! Tangkap!", dan yang lainnya bertuliskan "Bella ciao". Temuan ini menambah misteri di balik pembunuhan aktivis sayap kanan berusia 31 tahun tersebut.

Presiden Trump sendiri turut memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengklaim Robinson diserahkan oleh seorang pendeta yang memiliki hubungan dekat dengan tersangka. Pendeta tersebut, menurut Trump, bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menyerahkan Robinson kepada seorang Marsekal AS.

Sebelumnya, FBI telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk memburu pelaku, bahkan menawarkan hadiah US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Kirk tewas ditembak pada Rabu (10/9) saat menghadiri acara di Universitas Utah Valley. Kasus ini masih terus diselidiki dan perkembangannya akan terus dipantau internationalmedia.co.id.