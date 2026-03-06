Trump Sebut Invasi Darat Iran Sia-sia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas menyatakan bahwa upaya pengiriman pasukan darat AS ke Iran saat ini hanyalah "buang-buang waktu". Pernyataan ini disampaikan Trump kepada media NBC melalui sambungan telepon, sebagaimana dilansir kantor berita AFP pada Jumat (6/3/2026), di tengah ketegangan yang memuncak di kawasan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Trump juga menepis peringatan Menteri Luar Negeri Iran yang menyebut langkah tersebut akan membawa bencana bagi para penyerang.

Menurut Trump, Iran telah kehilangan segalanya, mulai dari angkatan laut hingga seluruh kekuatan yang mereka miliki. "Itu buang-buang waktu. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah kehilangan angkatan laut mereka. Mereka telah kehilangan semua yang bisa hilang dari mereka," ujarnya. Ia juga menyebut komentar Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyatakan kesiapan Iran menghadapi invasi darat AS atau Israel sebagai "komentar yang sia-sia".

Lebih jauh, Trump mengisyaratkan keinginannya untuk melihat struktur kepemimpinan Iran saat ini diganti. "Kita ingin masuk dan membersihkan semuanya dengan cepat," katanya, menegaskan bahwa ia tidak menginginkan pihak yang akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk membangun kembali. Trump bahkan mengklaim memiliki usulan untuk pemimpin baru Iran, meski menolak untuk menyebutkan nama.

Komentar ini muncul setelah Trump sebelumnya menyatakan "harus terlibat" dalam penunjukan pemimpin Iran berikutnya pasca-serangan AS-Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, menandai dimulainya konflik pada Sabtu (28/2) lalu. Serangan besar-besaran juga dilaporkan terjadi di Teheran pada Jumat (6/3), menyusul pernyataan Israel yang menargetkan "infrastruktur rezim" Iran dalam "fase baru" perang bersama AS.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah mengirimkan pesan tegas kepada Amerika Serikat dan Israel. Dalam wawancara eksklusif dengan NBC News dari Teheran pada Kamis (5/3) waktu setempat, Araghchi dengan lantang menolak anggapan ketakutan akan invasi darat AS. "Tidak, kami menunggu mereka," katanya, menekankan keyakinan Iran dalam mempertahankan kedaulatannya.

Araghchi menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran telah mempersiapkan diri untuk setiap skenario, meyakini bahwa invasi darat akan menjadi "bencana besar bagi mereka" para penyerang. Ia juga mengingatkan pada perang 12 hari di bulan Juni tahun lalu, di mana Israel dan AS menargetkan fasilitas nuklir Iran. "Kami bahkan tidak meminta gencatan senjata pada saat itu," ujarnya, menambahkan bahwa justru Israel yang meminta gencatan senjata setelah 12 hari perlawanan Iran.

Komentar-komentar ini mencerminkan eskalasi ketegangan yang terus berlanjut antara AS-Israel dan Iran, dengan kedua belah pihak menunjukkan sikap yang tidak akan mundur.