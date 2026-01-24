Trump Murka! Kanada Terancam Tarif Gila-Gilaan Jika Nekat Dekati China

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan ancaman keras kepada Kanada. Kali ini, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% untuk semua barang dan produk Kanada yang masuk ke Amerika Serikat jika negara tetangga tersebut berani menjalin kesepakatan dagang dengan China.

Ancaman ini disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social, menyasar langsung Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Trump menuduh Carney berencana menjadikan Kanada sebagai "Pelabuhan Pengiriman" bagi China untuk memasok barang ke AS. "Jika Kanada membuat kesepakatan dengan China, negara itu akan langsung dikenai tarif 100% terhadap semua barang dan produk Kanada yang masuk ke AS," tulis Trump, dikutip internationalmedia.co.id.

Ketegangan antara Trump dan Carney memang bukan barang baru. Sebelumnya, Carney dengan tegas membantah klaim Trump yang menyebut Kanada bisa bertahan hidup berkat Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Quebec City, Carney menegaskan bahwa Kanada berkembang karena identitas dan kemampuan bangsanya sendiri.

Trump pun merespons pernyataan Carney dengan mencabut undangan Kanada untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Meski seorang sumber pemerintah menyebut Kanada enggan membayar untuk menjadi anggota tetap dewan tersebut, langkah Trump ini semakin memperjelas keretakan hubungan kedua negara. Ancaman tarif 100% ini menjadi babak baru dalam perseteruan tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kanada jika benar-benar diberlakukan.