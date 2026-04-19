Trump Kirim Utusan Khusus Iran di Ujung Tanduk

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengguncang panggung diplomasi global dengan mengumumkan pengiriman delegasi khusus ke Islamabad, Pakistan, untuk bernegosiasi dengan Iran. Langkah ini diambil di tengah tuduhan serius Trump bahwa Teheran telah secara terang-terangan melanggar perjanjian gencatan senjata di Selat Hormuz. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pengumuman mengejutkan ini disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Minggu (19/4/2026), dengan delegasi dijadwalkan tiba di Pakistan esok malam.

"Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin di Selat Hormuz—pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kita!" tegas Trump, seperti dikutip dari CNN. Ia menambahkan bahwa banyak dari tembakan tersebut ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. "Itu tidak menyenangkan, bukan?" imbuhnya, menggarisbawahi keseriusan insiden tersebut yang memicu pengiriman utusan.

Dalam wawancara terpisah dengan New York Post, Trump mengonfirmasi bahwa utusan khusus Steve Witkoff akan memimpin misi ke Pakistan, dengan menantunya, Jared Kushner, juga akan terlibat dalam upaya diplomatik yang krusial ini.

Selain tuduhan pelanggaran gencatan senjata, Trump juga melontarkan klaim di media sosial bahwa tindakan Iran terkait penutupan Selat Hormuz adalah kontraproduktif. Menurutnya, "Iran baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menutup selat, yang aneh, karena blokade kita telah menutupnya." Trump bahkan menyebut Iran "membantu kita tanpa menyadarinya," dan merekalah yang paling dirugikan dengan penutupan jalur strategis tersebut, dengan kerugian mencapai 500 juta dolar per hari. Ia menambahkan, pola pengiriman global pun bergeser, dengan banyak kapal kini menuju AS, khususnya Texas, Louisiana, dan Alaska, untuk memuat barang, "atas bantuan IRGC, yang selalu ingin menjadi ‘si jagoan!’"

Di balik upaya negosiasi, Trump juga menyampaikan apa yang ia gambarkan sebagai "Kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal" kepada Iran. Namun, ia tak segan mengeluarkan peringatan keras jika negosiasi tersebut gagal. "Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerimanya karena, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik, dan setiap Jembatan, di Iran. Tidak ada lagi si orang baik!" ancam Trump, dengan nada yang tidak main-main.

"Mereka akan turun dengan cepat, mereka akan turun dengan mudah," lanjut Trump, menegaskan keseriusan ancamannya. Ia bahkan menyatakan, "jika mereka tidak menerima kesepakatan itu, akan menjadi kehormatan bagi saya untuk melakukan apa yang harus dilakukan, yang seharusnya telah dilakukan terhadap Iran, oleh presiden-presiden lain, selama 47 tahun terakhir. Sudah saatnya mesin pembunuh Iran berakhir!" Pernyataan ini menggarisbawahi pandangan Trump yang telah lama menganggap Iran sebagai ancaman dan perlunya tindakan tegas.