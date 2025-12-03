Close Menu
Trump Kembali Berulah: Imigran Somalia Disebut ‘Sampah’, Ada Apa?

Trump Kembali Berulah: Imigran Somalia Disebut 'Sampah', Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi dengan melontarkan pernyataan pedas terhadap imigran Somalia. Dalam rapat kabinet, Trump tanpa tedeng aling-aling menyebut mereka seharusnya tidak diterima di Amerika Serikat.

Pemicunya adalah skandal di Minnesota, di mana dana layanan sosial senilai miliaran dolar diduga diselewengkan oleh warga Amerika keturunan Somalia. Trump, dengan nada merendahkan, menyebut Somalia sebagai negara yang "busuk" dan warganya "berkeliaran saling membunuh".

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Negara mereka tidak baik karena suatu alasan. Negara mereka busuk, dan kita tidak ingin mereka berada di negara kita," ujar Trump, dikutip internationalmedia.co.id, Rabu (3/12/2025).

Tak hanya itu, Trump juga menyerang Ilhan Omar, anggota Kongres AS yang berasal dari Somalia, dengan sebutan "sampah". Ia bahkan menyarankan agar Omar dan teman-temannya kembali ke Somalia dan "memperbaikinya".

Pernyataan Trump ini sontak menuai kecaman. Omar sendiri merespons dengan menyebut obsesi Trump terhadap dirinya "menyeramkan" dan berharap sang presiden mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Ini bukan kali pertama Trump melontarkan pernyataan rasis dan xenofobia. Sebelumnya, ia juga kerap mengungkit kekhawatiran kelompok mayoritas kulit putih akan kehilangan kekuasaan. Apakah ini strategi politik Trump untuk meraih dukungan atau sekadar ungkapan kebencian? Publik menunggu kelanjutan drama ini.

Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

