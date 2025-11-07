Trump Geram! Wali Kota New York Diperingatkan, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Wali Kota terpilih New York City, Zohran Mamdani, setelah perseteruan keduanya memanas. Trump meminta Mamdani untuk "bersikap baik" kepadanya.
Selain ketegangan antara Trump dan Wali Kota New York, inilah rangkuman berita internasional terpopuler yang menarik perhatian pembaca hari ini:
-
Dua Pengebom AS Kembali Provokasi Venezuela: Dua pesawat pengebom B-52 Amerika Serikat kembali terbang di atas Laut Karibia, dekat pantai Venezuela. Aksi ini merupakan unjuk kekuatan militer AS yang keempat dalam beberapa pekan terakhir, di tengah kampanye militer Washington melawan dugaan penyelundup narkoba. Manuver ini meningkatkan kekhawatiran Venezuela akan adanya upaya perubahan rezim.
-
Kazakhstan Ikuti Jejak Normalisasi Hubungan dengan Israel: Presiden Trump mengumumkan bahwa Kazakhstan akan bergabung dengan Abraham Accords, sebuah kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Trump menyatakan bahwa upacara penandatanganan perjanjian akan segera dilakukan. "Kazakhstan adalah negara pertama di masa jabatan kedua saya yang bergabung dengan Abraham Accords, yang pertama dari sekian banyak negara lainnya," ungkap Trump melalui media sosial Truth Social.
-
AS Siapkan Pangkalan Militer di Ibu Kota Suriah? Amerika Serikat dilaporkan sedang mempersiapkan kehadiran militernya di sebuah pangkalan udara di Damaskus, Suriah. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pakta keamanan yang dimediasi oleh Washington antara Suriah dan Israel. Rencana ini menandai potensi perubahan strategis Suriah setelah lengsernya Bashar al-Assad.
-
Paket Misterius Gegerkan Pangkalan Militer AS: Sebuah paket mencurigakan dikirimkan ke Pangkalan Gabungan Andrews di Maryland, Amerika Serikat. Insiden ini menyebabkan sejumlah orang jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan intensif terkait kejadian ini.