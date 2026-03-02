Trump Bersumpah Balas Dendam Setelah Tiga Militer AS Gugur

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah tiga personel militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Iran. Presiden AS Donald Trump segera mengeluarkan sumpah balas dendam, menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang disebutnya telah ia rencanakan selama sekitar empat minggu. Ini menjadi insiden pertama di mana warga AS gugur dalam konfrontasi langsung dengan Iran.

Dalam sebuah pidato video yang disampaikan dari kediamannya di Florida, Trump tidak main-main. Ia secara tegas mendesak Garda Revolusi, militer, dan kepolisian Iran untuk "meletakkan senjata dan menerima kekebalan penuh atau menghadapi kematian yang pasti." Ancaman tersebut dipertegas dengan pernyataan, "Itu akan menjadi kematian yang pasti. Itu tidak akan menyenangkan," mengindikasikan keseriusan respons AS.

Serangan Iran ini sendiri merupakan balasan atas kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan AS dan Israel di wilayah Iran. Insiden tersebut memicu gelombang kemarahan dan tekad untuk membalas dari Teheran.

Sebagai respons, pasukan Iran melancarkan serangkaian serangan rudal dan drone yang menargetkan markas-markas AS dan Israel di berbagai penjuru Timur Tengah. Serangan balasan ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa di Israel dan Uni Emirat Arab, serta memicu ledakan yang merusak pusat-pusat ekonomi mewah di kawasan Teluk Arab.

Pentagon mengonfirmasi bahwa tiga anggota militer AS gugur dan lima lainnya mengalami luka parah dalam operasi yang dinamakan "Epic Fury." Ini menjadi sorotan utama yang memicu respons keras dari Washington.

"Sayangnya, kemungkinan akan ada lebih banyak korban sebelum operasi ini berakhir," ujar Trump, mengakui potensi eskalasi lebih lanjut. Namun, ia menegaskan, "Amerika akan membalas kematian mereka dan memberikan pukulan paling telak kepada para teroris yang telah melancarkan perang melawan, pada dasarnya, peradaban."

Isu korban jiwa militer AS selalu menjadi sangat sensitif secara politik di dalam negeri. Kondisi ini menempatkan Trump dalam posisi sulit, mengingat ia berkampanye dengan janji untuk mengurangi intervensi asing. Sejauh ini, penjelasan mengenai alasan di balik perang ini kepada publik AS masih minim.

Kritik pun datang dari kubu Demokrat. Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan bahwa kematian para prajurit AS adalah konsekuensi dari "keputusan yang gegabah." Ia menambahkan bahwa tidak ada ancaman yang "membenarkan jenis serangan militer preemptif ini," mempertanyakan legitimasi tindakan militer AS.

Di tengah situasi ini, reaksi di berbagai wilayah menunjukkan polarisasi. Diaspora Iran di berbagai belahan dunia dilaporkan bersorak atas kematian Khamenei. Namun, di negara tetangga Iran, Pakistan, kemarahan justru meluap. Pejabat setempat melaporkan 17 orang tewas dalam kerusuhan, dan para pengunjuk rasa bahkan berupaya menyerbu konsulat AS di Karachi, menandakan meluasnya gejolak regional.

