Trump Ancam Iran Warga Bentuk Perisai Hidup

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump secara drastis meningkatkan ancamannya, termasuk potensi pengeboman pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Menanggapi ultimatum yang semakin dekat, otoritas Iran dilaporkan menyerukan kepada kaum muda untuk membentuk "rantai manusia" sebagai perisai simbolis di sekitar fasilitas energi vital. Laporan ini, seperti dilansir NDTV pada Selasa (7/4/2026), menunjukkan eskalasi signifikan dalam konflik kedua negara.

Kementerian Olahraga dan Pemuda Iran secara resmi mengimbau seluruh pemuda, termasuk atlet, seniman, dan mahasiswa, untuk berkumpul di lokasi-lokasi strategis tersebut. Aksi solidaritas ini dijadwalkan dimulai pada Selasa (7/4) siang, pukul 14.00 waktu setempat, menandai respons kolektif terhadap ancaman dari Washington.

Waktu pelaksanaan "rantai manusia" ini hanya berselang sekitar 13 jam sebelum tenggat waktu krusial yang ditetapkan Presiden Trump. Ultimatum tersebut menuntut Iran untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata, melepaskan senjata nuklir, dan membuka kembali Selat Hormuz, atau menghadapi konsekuensi serangan besar-besaran terhadap infrastruktur vitalnya, termasuk pembangkit listrik.

Sebelumnya, Trump telah menetapkan tenggat waktu pada Selasa (7/4) malam, sekitar pukul 20.00 Eastern Time (waktu AS), yang berarti Rabu (8/4) dini hari, pukul 03.30 waktu Iran. Momen ini menjadi puncak ketegangan yang bisa menentukan arah hubungan kedua negara.

Wakil Menteri Urusan Pemuda Iran, Alireza Rahimi, dalam sebuah pesan video, mengklarifikasi bahwa inisiatif "rantai manusia" ini berasal dari saran para pemuda itu sendiri. "Aksi ini dibentuk atas saran para pemuda sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, "Sejumlah pemuda universitas, seniman muda, dan organisasi-organisasi pemuda mengusulkan agar kita membentuk lingkaran manusia atau rantai manusia di sekitar pembangkit listrik milik negara." Ini menunjukkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat muda.

Rahimi menekankan bahwa aksi ini lebih dari sekadar respons fisik; ini adalah "aksi simbolis" yang merepresentasikan komitmen terhadap masa depan Iran. Aksi simbolis ini secara resmi dinamai "Rantai Manusia Pemuda Iran untuk Masa Depan yang Cerah."

"Kami berharap dengan partisipasi kaum muda di seluruh negara ini, rantai manusia ini akan terbentuk di sekitar pembangkit-pembangkit listrik," kata Rahimi. Ia melanjutkan, "Hal itu akan menjadi tanda komitmen kaum muda untuk melindungi infrastruktur negara dan membangun masa depan yang cerah." Pernyataan ini menegaskan harapan pemerintah akan persatuan dan tekad generasi muda dalam menghadapi tantangan yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara.