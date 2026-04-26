Trump Mendadak Batalkan Kunjungan Utusan ke Pakistan

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan pembatalan rencana kunjungan utusannya ke Pakistan. Kunjungan tersebut sedianya bertujuan untuk pembicaraan damai dengan Iran. Namun, Trump menegaskan bahwa keputusan ini bukan sinyal dimulainya kembali perang AS-Israel melawan Republik Islam tersebut. Pembatalan ini terjadi pada Sabtu (25/4/2026), tak lama setelah Menteri Luar Negeri Iran menyelesaikan misinya di Islamabad.

Berbicara kepada Fox News, Trump menjelaskan bahwa pembatalan tersebut didasari keyakinan bahwa "kami memegang kendali penuh." Ia menambahkan, "Mereka bisa menghubungi kami kapan saja, tetapi tidak perlu lagi melakukan penerbangan 18 jam hanya untuk duduk dan membicarakan hal yang tidak menghasilkan apa-apa." Saat ditanya oleh media AS Axios apakah langkah ini berarti permusuhan akan berlanjut, Trump dengan tegas menjawab, "Tidak. Itu tidak berarti demikian. Kami bahkan belum memikirkannya."

Sebelum pengumuman Trump, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, baru saja merampungkan kunjungan diplomatiknya yang intens di Islamabad. Ia bertemu dengan Panglima Militer Pakistan Asim Munir, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar, yang semuanya merupakan tokoh kunci dalam upaya mediasi. Araghchi menyebut kunjungannya "sangat produktif" dalam unggahan di platform X, menyatakan telah menyampaikan posisi Iran mengenai "kerangka kerja yang dapat diterapkan untuk mengakhiri perang secara permanen."

Setelah dari Pakistan, Araghchi melanjutkan perjalanannya ke Muscat untuk bertemu pejabat Oman, dan dijadwalkan menuju Rusia untuk membahas upaya pengakhiran perang yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Ia juga menyuarakan keraguannya, "Masih harus dilihat apakah AS benar-benar serius dalam diplomasi."

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan bahwa utusan Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, akan bertolak ke ibu kota Pakistan untuk "pembicaraan langsung" dengan pihak Iran, dengan harapan "mendorong kemajuan menuju kesepakatan." Namun, prospek pembicaraan langsung ini memang sudah tidak pasti. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Araghchi tidak berencana bertemu langsung dengan pihak Amerika, melainkan Islamabad hanya akan berfungsi sebagai perantara untuk "menyampaikan" proposal Iran.