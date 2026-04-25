Kapal Tanker Dibajak Laut Somalia Kembali Gentayangan

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Badan Keamanan Maritim Inggris (UKMTO) mengonfirmasi pembajakan sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Somalia, sebuah insiden yang kembali menyoroti ancaman keamanan maritim di kawasan Tanduk Afrika. Peristiwa ini menambah daftar panjang risiko pelayaran di Laut Merah, jalur pasokan yang semakin krusial bagi perdagangan global.

Menurut pernyataan UKMTO yang diterima internationalmedia.co.id, kapal tanker tersebut disita pada Selasa (21/4) di timur laut kota Mareeyo, Somalia. Pihak tidak berwenang berhasil mengambil alih kendali kapal dan mengarahkannya sejauh 77 mil laut ke selatan, masuk jauh ke dalam perairan teritorial Somalia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Somalia terkait insiden pembajakan ini.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di jalur pelayaran internasional. Laut Merah menjadi semakin vital, terutama dengan kendali ketat Iran atas Selat Hormuz di pintu masuk Teluk, di sisi lain Semenanjung Arab. Situasi ini menciptakan lanskap maritim yang penuh tantangan bagi kapal-kapal komersial.

UKMTO juga sebelumnya telah mengeluarkan peringatan terkait serangkaian insiden serupa. Pada Kamis (23/4), sebuah kapal penangkap ikan berbendera Somalia dilaporkan dibajak oleh sebelas orang bersenjata. Tak hanya itu, sebuah kapal tanker produk minyak juga dinaiki kelompok bersenjata dalam insiden terpisah. Pernyataan UKMTO menegaskan, "Secara keseluruhan, peristiwa ini menunjukkan adanya ancaman pembajakan yang nyata," sebuah peringatan serius bagi komunitas maritim.

Somalia sendiri adalah negara yang dikenal tidak stabil di kawasan Tanduk Afrika. Pemerintah pusatnya terus berjuang menghadapi federasi negara bagian semi-otonom yang terpecah-belah, serta serangan sporadis dari kelompok militan Al-Shabaab yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Selain itu, negara ini juga menolak status separatis Somaliland, sebuah wilayah yang mengklaim kemerdekaan namun pengakuannya masih terbatas.

Dalam sejarahnya, Somalia pernah menjadi pusat utama serangan bajak laut, dengan puncaknya pada tahun 2011. Ancaman tersebut sempat menurun drastis setelah Uni Eropa, India, dan berbagai negara lain mengerahkan misi angkatan laut yang kuat di kawasan tersebut. Namun, insiden terbaru ini memunculkan kekhawatiran bahwa ancaman lama tersebut mungkin kembali bangkit, mengancam keselamatan pelayaran dan rantai pasok global.

Di sisi lain Teluk Aden, ancaman lain juga membayangi. Pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal-kapal, menambah kompleksitas dan bahaya navigasi di perairan strategis ini. Kombinasi ancaman ini menciptakan lingkungan yang sangat berisiko bagi kapal-kapal yang melintasi salah satu jalur laut tersibuk di dunia.