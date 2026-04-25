Iran Bocorkan Alasan Sebenarnya AS Berunding

Sebuah delegasi Amerika Serikat (AS) tiba di Pakistan pada Sabtu (25/4) untuk melanjutkan upaya perundingan damai dengan Iran. Namun, Teheran dengan tegas membantah adanya rencana untuk pertemuan tatap muka langsung dengan perwakilan Washington di Islamabad. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa di tengah manuver diplomatik ini, Iran justru melontarkan tudingan keras.

Kementerian Pertahanan Iran, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa AS sedang berupaya "menyelamatkan muka" demi bisa keluar dari konflik bersenjata yang mereka picu pada akhir Februari lalu. Pernyataan ini disampaikan saat situasi perundingan damai masih diselimuti ketidakpastian.

"Kekuatan militer kami saat ini adalah kekuatan dominan," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, seperti dikutip kantor berita ISNA. "Musuh sedang mencari cara untuk menyelamatkan muka agar dapat keluar dari rawa-rawa perang yang telah menjebaknya."

Konflik yang dimaksud bermula pada 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan skala besar terhadap Iran. Teheran merespons dengan meluncurkan rudal dan drone ke target-target di Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi pangkalan militer AS. Eskalasi ini sempat mereda dengan disepakatinya gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan, dimulai pada 8 April.

Putaran pertama perundingan damai yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen di Islamabad pekan lalu berakhir tanpa hasil. Bahkan, putaran kedua yang dijadwalkan pada Selasa (21/4) tidak pernah terlaksana, setelah Iran menyatakan belum siap untuk berkomitmen hadir, menyebabkan delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance membatalkan penerbangan ke Pakistan.

Menjelang berakhirnya gencatan senjata, Presiden AS Donald Trump secara sepihak memperpanjangnya, dengan dalih memberi lebih banyak waktu bagi para negosiator. Namun, Trump juga bersikeras memberlakukan blokade laut militer AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran hingga kesepakatan tercapai, sebuah langkah yang ditentang keras oleh Teheran.

Gedung Putih pekan ini mengumumkan bahwa utusan khusus AS Steve Witkoff dan penasihat AS Jared Kushner, yang juga menantu Presiden Trump, telah terbang ke Pakistan pada Sabtu (25/4) untuk melakukan "pembicaraan tatap muka" dengan Iran.

Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Islamabad pada Jumat (24/4) malam sempat memicu spekulasi mengenai kemungkinan perundingan lanjutan. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, segera mengklarifikasi bahwa kunjungan Araghchi semata-mata untuk bertemu dengan pejabat senior Pakistan, bukan delegasi AS. Pertemuan tersebut, menurutnya, akan membahas proposal untuk memulai kembali perundingan damai dengan AS, menyusul kegagalan putaran sebelumnya.

"Tidak ada pertemuan yang direncanakan antara Iran dan AS. Pengamatan Iran akan disampaikan kepada Pakistan," tegas Baghaei. Laporan televisi Iran juga memperkuat bahwa Araghchi tidak memiliki agenda untuk bertemu delegasi AS di Pakistan, melainkan Islamabad akan berfungsi sebagai jembatan untuk "menyampaikan" proposal Teheran.

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengonfirmasi bahwa kedatangan Araghchi bertujuan untuk membahas "upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas regional" dengan para pejabat Pakistan.