Trump Ancam Iran Lagi Demi Kesenangan

Washington DC – Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak menyusul pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemimpin AS itu secara terbuka mengancam akan melancarkan serangan tambahan ke Pulau Kharg, Iran, bahkan dengan alasan yang mengejutkan: "hanya untuk bersenang-senang". Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ancaman ini muncul di tengah seruan Trump kepada sekutunya untuk mengerahkan kapal perang demi mengamankan Selat Hormuz, jalur air krusial bagi pasokan energi global. Sementara itu, Iran telah bersumpah untuk mengintensifkan responsnya terhadap setiap agresi.

Dalam wawancara dengan NBC News, Trump mengklaim bahwa serangan AS sebelumnya telah "benar-benar menghancurkan" sebagian besar pusat ekspor minyak Iran di pulau tersebut. Kini, ia memperingatkan kemungkinan eskalasi lebih lanjut. "Kami mungkin akan menyerangnya beberapa kali lagi hanya untuk bersenang-senang," ujarnya, menandai peningkatan retorika yang signifikan dari klaim sebelumnya yang hanya menargetkan situs militer.

Menanggapi ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran akan membalas setiap serangan terhadap fasilitas energinya. Berbicara kepada saluran berita MS NOW, Araghchi mengungkapkan tuduhan serius bahwa AS melancarkan serangan ke Pulau Kharg dari dua lokasi di Uni Emirat Arab: Ras Al-Khaimah dan sebuah titik yang "sangat dekat dengan Dubai".

Araghchi menyebut tindakan tersebut "berbahaya" dan menekankan bahwa Iran "akan berusaha berhati-hati agar tidak menyerang daerah berpenduduk" di sana. Komando Pusat AS (CENTCOM), yang bertanggung jawab atas operasi militer di Timur Tengah, menolak berkomentar mengenai klaim Araghchi. Sementara itu, Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden UEA, melalui media sosial menyatakan hak negaranya untuk membela diri, namun tetap "memprioritaskan akal sehat dan logika, serta terus menahan diri".

Sebagai bagian dari respons yang lebih luas, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melaporkan telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap target di Israel serta tiga pangkalan AS di wilayah tersebut. Iran mengklaim serangan ini sebagai putaran pertama pembalasan atas tewasnya para pekerja di kawasan industri Iran. Insiden tersebut merujuk pada serangan rudal pada Sabtu (14/3) di kawasan industri kota Isfahan, Iran tengah, yang menewaskan sedikitnya 15 orang saat berada di dalam pabrik.

Eskalasi konflik ini telah memicu kekhawatiran global, terutama terkait kemampuan Teheran untuk mengganggu pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang dilewati seperlima kargo minyak dunia. Gangguan ini telah menyebabkan gejolak terbesar dalam pasokan minyak global, mengguncang pasar dan pemerintahan di seluruh dunia. Laporan dari pemerintah dan media pemerintah menyebutkan bahwa perang yang dilancarkan oleh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejak 28 Februari telah merenggut lebih dari 2.000 nyawa, sebagian besar di Iran.