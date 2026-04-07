Trump Ancam Iran Dunia di Ujung Tanduk

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman yang sangat serius terhadap Iran, menyatakan bahwa "seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali." Pernyataan mengejutkan ini dilontarkan menjelang tenggat waktu krusial terkait pembukaan Selat Hormuz, yang ditutup Iran akibat konflik yang dipicu oleh serangan AS dan Israel pada 28 Februari. Ancaman tersebut diungkapkan Trump melalui platform Truth Social miliknya, seperti dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News dari sumber Aljazeera pada Selasa (7/4/2026).

Dalam serangkaian unggahan, Trump mengisyaratkan ketegangan geopolitik yang kian memanas di Timur Tengah. Meskipun mengeluarkan retorika yang mengerikan, ia kemudian mengklaim tidak menginginkan kehancuran global tersebut. Sebaliknya, Trump menyatakan keinginannya untuk melihat "perubahan rezim yang lengkap dan total" di Iran.

"Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi mungkin akan terjadi. Namun, sekarang kita memiliki perubahan rezim yang lengkap dan total, di mana pikiran yang berbeda, lebih cerdas, dan tak radikal (yang) berkuasa, mungkin sesuatu yang revolusioner dan luar biasa dapat terjadi," tulis Trump.

Ia melanjutkan dengan menekankan momen bersejarah ini: "SIAPA TAHU? Kita akan mengetahuinya malam ini, salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks. 47 tahun pemerasan, korupsi, dan kematian, akhirnya akan berakhir. Tuhan memberkati rakyat Iran yang hebat!"

Ultimatum keras ini bukanlah yang pertama kali dilayangkan Trump. Sebelumnya, pada 21 Maret, Trump telah mendesak Iran untuk segera membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika tidak mematuhi, Washington mengancam akan "menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik Iran, dimulai dari yang terbesar."

"Jika Iran tidak SEPENUHNYA MEMBUKA, TANPA ANCAMAN, Selat Hormuz dalam 48 JAM sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai PEMBANGKIT LISTRIK mereka, DIMULAI DARI YANG TERBESAR!" demikian bunyi pernyataan Trump kala itu.

Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan minyak dunia, ditutup oleh Iran sebagai balasan atas agresi militer AS dan Israel. Kemarahan Trump atas penutupan selat tersebut telah mendorongnya untuk mencari dukungan dari negara-negara sekutu. Namun, seruannya untuk bantuan sejauh ini belum mendapat respons positif, menambah kompleksitas situasi di kawasan tersebut.