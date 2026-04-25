Timur Tengah Bergolak Tiga Kapal Induk AS dan Manuver Iran

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta, Sabtu (25/4/2026) – Ketegangan di Timur Tengah kembali menjadi sorotan utama global setelah Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan menyita dua kapal kargo komersial di perairan strategis Selat Hormuz. Aksi ini terjadi bersamaan dengan pengumuman dari Komando Pusat Amerika Serikat (AS) atau CENTCOM mengenai pengerahan tiga kapal induknya secara serentak di wilayah tersebut, sebuah manuver kekuatan yang disebut sebagai yang pertama dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut laporan dari kantor berita Iran, Mehr News Agency, yang juga dikutip oleh Anadolu Agency pada Sabtu (25/4/2026), penyitaan kapal kargo tersebut dilakukan pada Jumat (24/4) waktu setempat. IRGC menyatakan bahwa tindakan ini didasari oleh alasan operasi tanpa izin serta dugaan kuat keterkaitan kedua kapal dengan Israel. Namun, rincian lebih lanjut mengenai dugaan keterkaitan dengan Israel tersebut belum diungkapkan secara spesifik.

Di sisi lain, CENTCOM mengonfirmasi kehadiran tiga kapal induk raksasa AS: USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, dan USS George H.W. Bush. Pengerahan armada ini bukan tanpa alasan, mengingat situasi geopolitik yang dinamis di kawasan. Ketiga kapal induk tersebut didampingi oleh sayap udara masing-masing, yang mencakup lebih dari 200 pesawat tempur, serta diperkuat oleh sekitar 15.000 pelaut dan Marinir. Kehadiran kekuatan maritim sebesar ini di Timur Tengah menandakan sebuah langkah strategis yang belum pernah terlihat dalam kurun waktu beberapa dekade.

Perkembangan ini menambah kompleksitas di tengah upaya mediasi yang terus berlangsung untuk meredakan ketegangan antara AS dan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, misalnya, baru-baru ini tiba di Islamabad, Pakistan. Kedatangan Araghchi sempat memicu spekulasi mengenai kemungkinan perundingan lanjutan dengan delegasi AS. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa kunjungan tersebut semata-mata untuk bertemu dengan para pejabat senior Pakistan, dalam rangka melanjutkan upaya mediasi yang diinisiasi oleh Islamabad.

Dari Washington, Presiden AS Donald Trump juga menyampaikan harapannya agar Iran mengajukan tawaran yang dapat memuaskan tuntutan Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara via telepon dengan Reuters pada Jumat (24/4), Trump mengakui bahwa Iran berencana untuk mengajukan proposal, meskipun ia belum mengetahui isi detail dari tawaran Teheran tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan adanya celah untuk dialog di tengah ketidakpastian hubungan kedua negara.

Sementara itu, di wilayah Palestina, sebuah peristiwa penting lainnya juga terjadi. Warga di Tepi Barat dan wilayah tengah Jalur Gaza menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum daerah pada Sabtu (25/4). Ini merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di wilayah Palestina sejak pecahnya perang Gaza pada tahun 2023. Menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat, hampir 1,5 juta orang terdaftar sebagai pemilih di Tepi Barat, sementara 70.000 lainnya terdaftar di wilayah Deir el-Balah, Jalur Gaza. Pemilu ini mencerminkan persaingan politik yang ketat dan harapan publik di tengah kondisi yang penuh tantangan.

