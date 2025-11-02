Tragedi Maut di Meksiko: Supermarket Meledak, Puluhan Nyawa Melayang!

Internationalmedia.co.id – Sebuah ledakan dahsyat mengguncang sebuah supermarket di Hermosillo, Sonora, Meksiko, pada hari Minggu (2/11/2025), menyebabkan tragedi yang merenggut nyawa 23 orang, termasuk anak-anak. Selain itu, 12 orang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Gubernur Sonora, Alfonso Durazo, menyampaikan melalui video yang diunggah di media sosial bahwa kebakaran terjadi di pusat kota Hermosillo. Pihak berwenang segera bergerak cepat untuk melakukan investigasi mendalam terkait penyebab ledakan maut ini.

Jaksa Agung Sonora, Gustavo Salas Chávez, mengungkapkan bahwa berdasarkan penyelidikan awal, kematian para korban disebabkan oleh menghirup gas beracun. Saat ini, para korban luka sedang mendapatkan perawatan intensif di enam rumah sakit yang berbeda di Hermosillo.

"Saat ini, kami belum menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan bahwa kebakaran ini disengaja," tegas Salas Chávez. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa pihak berwenang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap fakta sebenarnya di balik tragedi ini.

Gambar-gambar yang beredar di media sosial menunjukkan kobaran api besar melalap toko Waldo. Sebuah video yang beredar juga memperlihatkan seorang pria yang tubuhnya terbakar jatuh ke aspal, tidak jauh dari pintu masuk toko. Kejadian ini menambah pilu dan trauma bagi masyarakat sekitar.

Pihak berwenang terus berupaya mengumpulkan informasi dan bukti untuk mengungkap penyebab pasti ledakan dan kebakaran ini. Masyarakat Meksiko berduka atas kehilangan yang mendalam akibat tragedi ini.