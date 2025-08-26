Tragedi di Victoria: Dua Polisi Tewas Ditembak

Insiden memilukan terjadi di negara bagian Victoria, Australia. Dua petugas kepolisian tewas ditembak dalam sebuah insiden di daerah pedesaan. Internationalmedia.co.id mengutip laporan AFP, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (26/8) waktu setempat dan hingga kini masih diselidiki. Satu polisi lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Pihak kepolisian setempat menyebut insiden ini sebagai "insiden aktif" karena pelaku penembakan berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran. Lokasi kejadian berada di Porepunkah, sebuah area di kaki gunung di wilayah timur laut Victoria. Detail mengenai identitas korban dan pelaku masih dirahasiakan oleh pihak berwenang.

Beberapa media lokal, termasuk ABC, melaporkan bahwa konfrontasi berujung maut ini mengakibatkan tewasnya dua polisi dan melukai satu lainnya. Kepolisian Victoria meminta masyarakat untuk menjauhi area tersebut sementara proses penyelidikan masih berlangsung. Informasi lebih lanjut akan diumumkan ketika situasi sudah aman.

Laporan dari The Age menyebutkan bahwa petugas kepolisian datang ke sebuah properti di Porepunkah untuk melaksanakan surat perintah terkait dugaan kasus pelecehan seksual. Namun, detail lebih lanjut mengenai kasus tersebut belum diungkapkan. Penyelidikan atas insiden ini masih terus berlanjut untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku.