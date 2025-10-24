Close Menu
Tragedi di Stasiun Kereta Ukraina: Granat Meledak, Empat Nyawa Melayang

Internationalmedia.co.id – Sebuah ledakan mengguncang stasiun kereta api Ovruch di Ukraina Utara, menewaskan empat orang dan melukai belasan lainnya. Insiden tragis ini terjadi saat pemeriksaan dokumen di area perbatasan yang dikontrol di stasiun tersebut.

Menurut laporan dari kantor berita AFP, tiga korban tewas adalah seorang penjaga perbatasan wanita dan dua warga sipil. Penjaga perbatasan Ukraina menyatakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh seorang pria yang meledakkan alat peledak di stasiun kereta api.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Media Ukraina melaporkan bahwa pelaku meledakkan granat. Namun, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Ukraina belum dapat mengonfirmasi jenis alat peledak yang digunakan.

Dinas penjaga perbatasan Ukraina membagikan gambar dari lokasi kejadian di Telegram, menunjukkan tim penyelamat sedang membantu para korban di peron. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa pelaku baru-baru ini ditahan karena mencoba melanggar perbatasan negara di bagian barat. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

