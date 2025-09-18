Tragedi di Pennsylvania: Polisi Tewas Ditembak!

Berita duka datang dari Pennsylvania, Amerika Serikat. Internationalmedia.co.id melaporkan, sebuah insiden penembakan brutal menewaskan tiga polisi dan melukai dua lainnya. Kejadian tragis ini terjadi pada Rabu lalu di kota Codorus, York County, sekitar 210 kilometer barat daya Philadelphia.

Komisaris Polisi Negara Bagian, Christopher Paris, mengkonfirmasi peristiwa memilukan tersebut. Ia menyatakan bahwa lima petugas kepolisian menjadi korban serangan senjata api saat tengah menjalankan tugas. Tiga di antara mereka meninggal dunia di tempat kejadian, sementara dua lainnya kini tengah berjuang untuk hidup di rumah sakit dalam kondisi kritis namun stabil.

Informasi yang berhasil dihimpun internationalmedia.co.id menyebutkan, para polisi tersebut sedang menuju lokasi untuk menyelidiki laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika tiba-tiba diserang oleh seorang pria bersenjata. Dalam baku tembak yang terjadi, pelaku penembakan juga tewas ditembak oleh petugas kepolisian.

Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, menyampaikan rasa duka cita mendalam atas peristiwa ini. Ia menyebutnya sebagai hari yang sangat tragis dan menghancurkan bagi seluruh Pennsylvania. Pihak berwenang masih melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap detail lebih lanjut terkait insiden tersebut. Beberapa informasi masih dirahasiakan demi kelancaran proses penyelidikan. Namun, kejadian ini sekali lagi menyoroti bahaya yang dihadapi oleh petugas penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.