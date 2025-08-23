Tragedi di Jalan Raya New York: Lima Nyawa Melayang

Internationalmedia.co.id melaporkan sebuah kecelakaan bus wisata mengerikan di New York, Amerika Serikat, menewaskan lima orang. Insiden nahas ini terjadi Jumat (22/8) waktu setempat, sekitar 40 kilometer timur Buffalo. Bus yang membawa rombongan wisatawan dari India, China, dan Filipina itu mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang dari Air Terjun Niagara menuju New York City.

Menurut keterangan Komandan Polisi Negara Bagian New York, Mayor Andre Ray, kecelakaan diduga disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Pengemudi diduga kehilangan kendali atas bus dan melakukan manuver berlebihan hingga mengakibatkan kecelakaan tersebut. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih menyelidiki secara menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa lain yang dalam kondisi kritis. Beberapa penumpang mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan medis serta dipulangkan. Media lokal melaporkan total ada 54 penumpang di dalam bus, dan tidak ada anak-anak yang menjadi korban meninggal. Proses evakuasi melibatkan delapan helikopter dari Mercy Flight, sebuah layanan ambulans udara nirlaba.

Gubernur Negara Bagian New York, Kathy Hochul, menyatakan timnya berkoordinasi dengan kepolisian dan pejabat setempat untuk memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga mereka. Pengemudi bus sendiri dilaporkan selamat dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan informasi lebih lanjut terkait tragedi ini.