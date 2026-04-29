Trump Pamer Senjata AI Iran Ketar Ketir

Washington – Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan dengan mengunggah sebuah foto yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI) di media sosial. Dalam gambar tersebut, Trump tampak memegang senapan serbu, disertai pesan tegas yang ditujukan kepada Iran: "No More MR NICE GUY!" Unggahan ini sontak memicu perhatian luas dan menandai peningkatan tensi diplomatik antara kedua negara.

Peringatan keras ini dilontarkan Trump melalui platform Truth Social miliknya pada Rabu (29/4/2026), menyusul adanya proposal dari Iran terkait penundaan kesepakatan program nuklir mereka. "Iran tidak bisa mengatur diri mereka sendiri," tulis Trump, mengkritik kemampuan Teheran dalam bernegosiasi. "Mereka tidak tahu bagaimana menandatangani kesepakatan non-nuklir. Mereka sebaiknya segera bertindak cerdas!" tambahnya, mendesak Iran untuk mengambil langkah yang lebih bijaksana.

Foto AI yang dibagikan Trump menampilkan dirinya dengan pose tegas, menggenggam senapan otomatis, sementara di latar belakang terlihat ledakan bom di lereng gunung. Di atas gambar tersebut, terpampang tulisan kapital "No More MR NICE GUY!", sebuah ultimatum yang jelas mencerminkan sikap tidak kompromi dari mantan presiden tersebut.

Ultimatum terkini ini muncul di tengah situasi ketidakpastian yang semakin memuncak seputar gencatan senjata antara AS dan Iran yang selama ini dikenal rapuh. Kondisi ini diperparah dengan keputusan Trump yang sebelumnya telah membatalkan putaran pembicaraan terbaru dengan Teheran, mengindikasikan kebuntuan dalam dialog diplomatik.

Meskipun Washington menyatakan tengah meninjau proposal yang diajukan Teheran, laporan menyebutkan bahwa usulan tersebut disambut dengan respons yang kurang antusias dari pihak Amerika Serikat. Gedung Putih menegaskan bahwa Trump "tidak akan terburu-buru membuat kesepakatan yang buruk" dan secara tegas menyatakan bahwa "Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," menggarisbawahi garis merah kebijakan AS terhadap program nuklir Iran.