Pujian Kim Jong Un untuk Prajurit Mati di Ukraina

Internationalmedia.co.id – News – Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, kembali menjadi sorotan dunia setelah secara terbuka melayangkan pujian kontroversial kepada para prajuritnya yang gugur, bahkan yang memilih bunuh diri, saat bertempur di Ukraina. Tentara-tentara ini dikerahkan untuk mendukung pasukan Rusia di wilayah Kursk.

Dilansir dari Al Arabiya English pada Rabu (29/4/2026), Korut dilaporkan telah mengirimkan sekitar 14.000 tentaranya untuk bergabung dengan pasukan Rusia melawan Ukraina di wilayah Kursk. Laporan dari pejabat Korea Selatan, Ukraina, dan Barat, didukung oleh intelijen serta kesaksian para pembelot, menunjukkan bahwa Korut telah menderita kerugian besar, dengan lebih dari 6.000 prajurit tewas dalam pertempuran. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya insiden di mana tentara Korut memilih meledakkan diri atau melakukan bentuk bunuh diri lain demi menghindari penangkapan oleh pasukan Ukraina.

Dalam sebuah upacara peresmian monumen untuk menghormati para prajurit Korut yang gugur, Kim Jong Un menyampaikan pidato di hadapan pejabat Rusia dan keluarga yang berduka. Media pemerintah Korut, KCNA, melaporkan bahwa Kim memuji mereka sebagai pahlawan sejati. "Bukan hanya para pahlawan yang tanpa ragu memilih jalan penghancuran diri dan bunuh diri untuk membela kehormatan besar, tetapi juga mereka yang gugur saat menyerbu di garis depan pertempuran," ujar Kim, mengutip laporan KCNA.

Kim juga menegaskan bahwa mereka yang selamat adalah para patriot. Ia menyebut bahwa para prajurit Korut telah berjuang sebagai patriot setia partai. "Mereka yang merintih frustrasi karena gagal memenuhi tugas mereka sebagai tentara daripada menderita kesengsaraan tubuh mereka yang hancur oleh peluru dan bom – mereka pun dapat disebut sebagai pejuang dan patriot setia partai," tambahnya, memperluas definisi kepahlawanan di mata rezim Pyongyang.

Intelijen Korea Selatan mengungkapkan bahwa pengiriman pasukan dan amunisi dari Korut ini merupakan bagian dari kesepakatan di mana Rusia memberikan bantuan ekonomi dan teknologi militer sebagai imbalannya. Kim Jong Un sendiri telah berulang kali menyatakan dukungan tak tergoyahkan terhadap Rusia.

Ini bukan kali pertama Kim Jong Un menunjukkan perhatiannya terhadap para prajurit yang gugur. Pada Februari lalu, ia meresmikan sebuah distrik perumahan baru yang disebut Jalan Saeppyol, khusus untuk keluarga para tentara Korut yang tewas di Rusia. Dilansir dari NBC News, media pemerintah Korut menampilkan Kim Jong Un berjalan di jalan baru tersebut dan mengunjungi beberapa rumah keluarga tentara bersama putrinya, Kim Ju Ae.

Dalam pidatonya kala itu, Kim Jong Un berjanji untuk membalas budi para tentaranya yang mengorbankan hidup demi Tanah Air. Ia mengatakan bahwa distrik baru itu melambangkan ‘semangat dan pengorbanan’ para prajurit yang gugur, dan rumah-rumah tersebut dimaksudkan agar keluarga yang berduka dapat ‘berbangga dengan putra dan suami mereka dan hidup bahagia’. Kim bahkan mengaku telah mendorong penyelesaian proyek tersebut ‘bahkan satu hari lebih awal’ dengan harapan dapat sedikit menghibur keluarga para prajurit.