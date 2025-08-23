Tragedi di Istanbul: Dua Remaja Belanda Tewas Misterius

Berita duka datang dari Istanbul, Turki. Internationalmedia.co.id melaporkan, dua remaja asal Belanda ditemukan tewas di kamar hotel mereka. Kejadian pilu ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan memicu penyelidikan kepolisian setempat.

Kedua remaja, berusia 15 dan 17 tahun, ditemukan tak bernyawa saat petugas medis tiba di hotel mereka di distrik Fatih, dekat Masjid Biru dan Grand Bazaar. Ayah mereka, yang berusia 57 tahun, dilarikan ke rumah sakit karena mengalami syok berat.

Menurut laporan media Turki, ketiga orang tersebut tengah berlibur di Turki. Mereka dikabarkan sempat mengunjungi distrik wisata Taksim, namun sang ayah menyatakan tidak makan malam di sana. Setelah kembali ke hotel, sang ayah memanggil anak-anaknya namun tak mendapat respons. Seorang pegawai hotel, Mehmet Kirdag, mendengar teriakan minta tolong dari ayah tersebut dan menemukan kedua remaja telah meninggal dunia.

Polisi Istanbul kini tengah menyelidiki penyebab kematian kedua remaja tersebut. Meskipun beberapa laporan awal menyebutkan kecurigaan pada makanan yang dikonsumsi di restoran, detail lebih lanjut masih belum diungkapkan. Penyelidikan lebih lanjut akan menentukan penyebab pasti kematian dan memberikan jawaban atas tragedi yang menggemparkan ini. Kasus ini menyisakan misteri yang menyelimuti kepergian tragis dua remaja tersebut.