Tokyo Tegang Pria Bersenjata Ditangkap Dekat Kedubes AS

Internationalmedia.co.id – Suasana keamanan di Tokyo, Jepang, mendadak tegang setelah seorang pria yang membawa pisau ditangkap di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Jumat (24/10). Insiden ini terjadi hanya beberapa hari menjelang kunjungan kenegaraan Presiden AS, Donald Trump, ke Jepang.

Menurut laporan dari TBS News yang mengutip sumber kepolisian, seorang petugas polisi anti huru-hara mengalami luka-luka dalam upaya penangkapan tersebut. Namun, detail mengenai tingkat keparahan luka yang diderita belum diungkapkan. Pihak berwenang masih menyelidiki motif di balik tindakan pria tersebut.

Penangkapan ini terjadi di tengah persiapan ketat menyambut kedatangan Presiden Trump yang dijadwalkan bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, pada 27-29 Oktober. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah meningkatkan keamanan dengan mengerahkan 18.000 personel tambahan untuk memastikan kelancaran dan keamanan kunjungan tersebut.