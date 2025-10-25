Close Menu
Tokyo Tegang Pria Bersenjata Ditangkap Dekat Kedubes AS

Internationalmedia.co.id – Suasana keamanan di Tokyo, Jepang, mendadak tegang setelah seorang pria yang membawa pisau ditangkap di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Jumat (24/10). Insiden ini terjadi hanya beberapa hari menjelang kunjungan kenegaraan Presiden AS, Donald Trump, ke Jepang.

Menurut laporan dari TBS News yang mengutip sumber kepolisian, seorang petugas polisi anti huru-hara mengalami luka-luka dalam upaya penangkapan tersebut. Namun, detail mengenai tingkat keparahan luka yang diderita belum diungkapkan. Pihak berwenang masih menyelidiki motif di balik tindakan pria tersebut.

Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Penangkapan ini terjadi di tengah persiapan ketat menyambut kedatangan Presiden Trump yang dijadwalkan bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, pada 27-29 Oktober. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah meningkatkan keamanan dengan mengerahkan 18.000 personel tambahan untuk memastikan kelancaran dan keamanan kunjungan tersebut.

