Titik Terang Gaza: Trump Klaim Kesepakatan Damai Sudah di Depan Mata

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pernyataan mengejutkan terkait potensi perdamaian di Jalur Gaza. Trump mengklaim bahwa perundingan yang sedang berlangsung menunjukkan tanda-tanda positif dan mendekati tahap akhir.

"Kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan di Timur Tengah yang akan membawa perdamaian," ujar Trump kepada wartawan di Ruang Oval, saat mendampingi Perdana Menteri Kanada Mark Carney, seperti dilansir dari AFP, Kamis (9/10/2025).

Trump mengungkapkan bahwa negosiator dari Amerika Serikat aktif terlibat dalam perundingan yang saat ini berpusat di Mesir. Gedung Putih sebelumnya mengumumkan bahwa utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, akan memainkan peran penting dalam proses mediasi ini.

"Ada peluang nyata bahwa kita bisa melakukan sesuatu," tegas Trump, menyiratkan optimisme yang tinggi terhadap tercapainya kesepakatan.

Selain itu, Trump menekankan pentingnya pembebasan seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Ia meyakini bahwa perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza, sangat mungkin terwujud.

"Tim kami ada di sana sekarang, tim lain baru saja pergi, dan negara-negara lain, secara harfiah setiap negara di dunia, telah mendukung rencana tersebut," imbuhnya.

Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat siap melakukan segala cara untuk memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan yang dicapai, apabila Hamas dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan mengakhiri konflik.