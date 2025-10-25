Thailand Berduka: Ibu Suri Sirikit Tutup Usia

Internationalmedia.co.id – Kabar duka menyelimuti Thailand. Ibu Suri Sirikit, ibunda dari Raja Maha Vajiralongkorn, menghembuskan napas terakhirnya pada usia 93 tahun. Istana mengumumkan bahwa Yang Mulia wafat pada Jumat, 24 Oktober 2025, pukul 21.21 waktu setempat di Rumah Sakit Chulalongkorn.

Istri dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej, yang memimpin Thailand dari tahun 1946 hingga 2016, telah berjuang melawan berbagai penyakit sejak dirawat di rumah sakit pada tahun 2019. Kondisinya dilaporkan memburuk dalam beberapa hari terakhir, termasuk infeksi darah yang dideritanya bulan ini.

Semasa hidupnya, Ibu Suri Sirikit dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dan dicintai rakyat Thailand. Pada era 1960-an, ia kerap bertemu dengan tokoh-tokoh dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat dan bintang pop legendaris Elvis Presley. Wajahnya pun sering menghiasi sampul majalah-majalah Barat, menjadikannya ikon tersendiri. Kabar ini tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga kerajaan dan seluruh rakyat Thailand. internationalmedia.co.id akan terus memberikan informasi terkini terkait peristiwa ini.