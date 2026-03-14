Terungkap Serangan Iran di Saudi Pesawat AS Jadi Korban

Internationalmedia.co.id – News – Lima pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan mengalami kerusakan signifikan setelah menjadi sasaran serangan Iran di Pangkalan Udara Pangeran Sultan, Arab Saudi. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan yang membara di kawasan Timur Tengah, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas. Informasi mengejutkan ini pertama kali diungkap oleh media terkemuka AS, Wall Street Journal (WSJ), mengutip dua pejabat AS yang enggan disebutkan namanya.

Pesawat-pesawat yang rusak tersebut diidentifikasi sebagai jenis pesawat pengisian bahan bakar di udara milik Angkatan Udara AS. Menurut laporan WSJ, kelima pesawat ini dihantam rudal Iran saat berada di darat, tepatnya di area al-Kharj, lokasi strategis tempat puluhan jet tempur AS biasanya ditempatkan. Militer Washington menegaskan bahwa pesawat-pesawat tersebut tidak hancur total, namun mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan ekstensif dan kini sedang dalam proses pemulihan. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam serangan yang menargetkan aset vital AS ini.

Serangan Iran diyakini sebagai balasan atas gempuran yang dilancarkan AS dan Israel sejak 28 Februari lalu. Teheran telah meningkatkan gelombang serangan rudal dan drone terhadap negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, termasuk Arab Saudi, sebagai respons atas eskalasi konflik regional yang semakin memanas.

Insiden di Saudi ini terjadi di tengah serangkaian peristiwa lain yang mengguncang stabilitas kawasan. Kementerian Pertahanan Saudi baru-baru ini melaporkan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan setidaknya delapan drone yang terdeteksi di wilayah udaranya sejak Sabtu pagi waktu setempat. Beberapa hari sebelumnya, sebuah pesawat militer AS jenis pengisian bahan bakar KC-135 juga jatuh di Irak, menewaskan enam personel. Komando Pusat AS (CENTCOM) telah memastikan bahwa kecelakaan di Irak tersebut bukan disebabkan oleh tembakan musuh atau friendly fire, dan penyelidikan menyeluruh masih berlangsung.

Hingga kini, Pentagon belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan WSJ mengenai kerusakan pesawat di Arab Saudi. Keheningan ini semakin memicu spekulasi di tengah publik dan pengamat internasional mengenai dampak jangka panjang dari insiden ini terhadap dinamika kekuatan di Timur Tengah.