Teror di India, Atlet Australia Jadi Korban Pelecehan!

Internationalmedia.co.id – Seorang pria di India ditangkap atas dugaan penguntitan dan pelecehan terhadap dua atlet kriket wanita asal Australia yang tengah berlaga di Piala Dunia Wanita ICC. Insiden memprihatinkan ini terjadi di Indore, India tengah, saat kedua pemain tersebut hendak menuju sebuah kafe dari hotel tempat mereka menginap.

Menurut keterangan petugas polisi Rajesh Dandotiya, pihak kepolisian bergerak cepat setelah menerima laporan dari tim keamanan Australia. "Kami menerima pengaduan dari pihak keamanan tim Australia dan segera bertindak, mendaftarkan kasus tersebut, dan mengidentifikasi terdakwa dalam waktu enam jam," ujarnya.

Pria berusia 30 tahun tersebut, yang ternyata memiliki catatan kriminal, diduga mengikuti dan mendekati kedua atlet tersebut dengan maksud melakukan pelecehan. Aksi tidak terpuji ini terjadi sekitar 800 meter dari hotel tempat para atlet menginap. Identitas kedua pemain kriket tersebut dirahasiakan oleh pihak kepolisian India maupun Cricket Australia.

Cricket Australia dalam pernyataannya membenarkan adanya insiden tersebut dan menyatakan bahwa masalah ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang sedang menanganinya. Surat kabar Times of India melaporkan bahwa manajer keamanan tim menerima pesan darurat dari salah satu pemain yang mengeluhkan adanya seorang pria yang mengikuti dan mencoba menangkap mereka.

Para pejabat tim segera mendatangi lokasi untuk memberikan bantuan, dan patroli polisi kemudian mengawal para pemain kembali ke hotel dengan aman. Pihak kepolisian telah membuka kasus terhadap pelaku atas tuduhan "perilaku tidak pantas dan penguntitan".

Insiden ini menyoroti masalah kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi isu serius di India. Data menunjukkan bahwa rata-rata hampir 90 kasus pemerkosaan dilaporkan setiap harinya pada tahun 2022. Australia dijadwalkan akan menghadapi Afrika Selatan dalam pertandingan grup mereka di Indore pada hari Sabtu.