Tendean Berubah Total Warga Lega Tapi Minta Satu Hal

Internationalmedia.co.id – News – Warga Jakarta Selatan kini bisa bernapas lega dengan hadirnya penyeberangan jalan sementara, atau pelican crossing, di Jalan Kapten Tendean. Fasilitas ini dipasang oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebagai solusi darurat menyusul kerusakan parah dan pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sebelumnya berdiri megah. Sambutan positif datang dari masyarakat, meskipun harapan besar untuk pembangunan kembali JPO tetap mengemuka.

Berdasarkan pantauan internationalmedia.co.id pada Jumat (31/7/2026), pelican crossing ini berlokasi sekitar 30 meter ke arah Barat dari bekas fondasi JPO Tendean. Tanda zebra cross telah terpasang jelas di aspal, siap memandu pejalan kaki. Pagar pembatas dua jalur yang sebelumnya ada juga telah dibongkar untuk memberi ruang bagi penyeberangan, digantikan dengan paving block di area median jalan. Lampu penyeberangan juga sudah terinstal, namun saat observasi dilakukan, petugas tampak sedang melakukan perbaikan karena lampu belum beroperasi penuh.

Ningsih (52), salah seorang warga yang ditemui di lokasi, mengungkapkan rasa syukurnya. "Oh tetap perlu zebra cross-nya, gitu. Ya, udah jajalin di depan BPH Migas, terus di kolong yang depan Mampang Prapatan ya lumayan (jauh) dah," ujarnya. Ia menekankan pentingnya akses penyeberangan ini, terutama bagi warga yang perlu menuju Kantor Pos Mampang untuk berbagai keperluan seperti pembayaran listrik dan air PAM. Senada, Heni (40) juga merasakan manfaat besar. "Ya alhamdulillah juga sih ngebantu orang kalau nyebrang. Masalahnya di sini banyak banget orang yang nyebrang, perkampungan ada, perkantoran, ada proyek-proyek," kata Heni, menyoroti padatnya aktivitas di kawasan tersebut.

Meski demikian, baik Ningsih maupun Heni tidak menampik kekhawatiran mereka. Ningsih berharap JPO dapat segera dibangun kembali. "Lebih bagus lagi diadakan lagi JPO gitu. Ya takut, ya kalau nggak ada JPO kan takut kejadian kecelakaan lalu lintas ya," ungkapnya, mengutarakan rasa cemas akan potensi bahaya lalu lintas. Heni juga menyuarakan hal serupa, "Harapannya tetap JPO. Biar anak-anak yang pulang sekolah bisa naik JPO lebih aman." Kecepatan kendaraan yang melintas di Tendean menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran warga.

Pemasangan pelican crossing ini memang menjadi angin segar bagi mobilitas warga Tendean yang sempat terganggu. Namun, di balik kemudahan sementara, ada harapan besar dari masyarakat agar solusi permanen berupa JPO yang aman dan nyaman dapat segera terealisasi demi keselamatan seluruh pejalan kaki, khususnya anak-anak sekolah.