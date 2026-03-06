Tel Aviv Bergelora Serangan Iran

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, gelombang ledakan dahsyat mengguncang Tel Aviv, jantung ekonomi Israel, menyusul serangan rudal yang diklaim dilancarkan oleh Iran. Tim pemadam kebakaran sigap berupaya memadamkan kobaran api di beberapa gedung perumahan yang berlokasi dekat pusat komersial di wilayah yang diduduki Israel. Insiden ini, yang dilaporkan terjadi pada Kamis malam waktu setempat, menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan regional yang melibatkan Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Teheran.

Serangan rudal ini diyakini sebagai respons Teheran setelah Israel memperluas kampanye militernya terhadap Hizbullah. Sebelumnya, Israel telah bersumpah akan melancarkan pembalasan terhadap kelompok militan yang didukung Teheran itu, menyusul keterlibatan mereka dalam konflik pasca pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Media pemerintah Iran secara eksplisit menyatakan bahwa rudal-rudal tersebut menargetkan "sasaran di jantung Tel Aviv."

Militer Israel mengonfirmasi telah berupaya mencegat proyektil yang datang dari Iran pada Kamis malam. Wartawan kantor berita AFP yang berada di Tel Aviv melaporkan mendengar dua gelombang ledakan yang nyaris serentak menggelegar di seantero kota. Pemandangan jejak roket yang melesat juga menerangi langit malam di Netanya, sebuah kota pesisir di utara Tel Aviv, di tepi Laut Mediterania Israel.

Magen David Adom (MDA), layanan darurat Israel, segera mengerahkan timnya ke berbagai lokasi yang dilaporkan terdampak. Syukurnya, MDA memastikan tidak ada laporan korban jiwa dari insiden tersebut. Pihak kepolisian Israel juga mengumumkan bahwa mereka "sedang menangani lokasi kejadian yang melibatkan rudal yang jatuh di Israel tengah," menegaskan adanya "kerusakan" namun tanpa korban luka.

Salah satu proyektil dilaporkan menghantam sebuah bangunan di pinggiran Tel Aviv, yang kemudian mengharuskan evakuasi penghuninya. Di lokasi perumahan lain yang berdekatan dengan pusat ekonomi vital Israel, tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang muncul akibat puing-puing berjatuhan setelah upaya pencegatan roket Iran.

Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel sebelumnya telah mengeluarkan serangkaian peringatan tembakan roket pada pagi hari yang sama untuk komunitas-komunitas di dekat perbatasan Lebanon.

