Teheran Geger 18 Tewas Termasuk Anak Anak

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah laporan mengejutkan dari media Iran mengungkapkan insiden tragis di provinsi Alborz, wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Teheran. Serangan udara yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Selasa (7/4) pagi dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk dua bocah tak berdosa.

Mengutip pejabat provinsi Alborz, media-media utama Iran seperti situs web kehakiman Mizan Online dan kantor berita Fars melaporkan bahwa wakil gubernur setempat telah mengonfirmasi jumlah korban jiwa tersebut. Serangan itu secara spesifik menghantam daerah-daerah permukiman, menambah daftar panjang warga sipil yang menjadi korban konflik.

Selain korban meninggal, insiden mematikan ini juga menyebabkan 24 orang lainnya mengalami luka-luka, menambah daftar panjang penderitaan di tengah ketegangan yang terus memanas. Hingga saat ini, pemerintah Iran belum mengeluarkan data resmi terbaru mengenai total korban keseluruhan dalam konflik yang sedang berlangsung, meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab.

