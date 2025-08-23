Surat Rahasia Istri Erdogan untuk Melania Trump

Istri Presiden Turki, Emine Erdogan, secara mengejutkan mengirimkan surat pribadi kepada Melania Trump, istri Presiden Amerika Serikat. Internationalmedia.co.id mengungkap isi surat tersebut yang berisi permohonan mendesak agar Melania turut menyuarakan keprihatinan atas nasib anak-anak Gaza yang tengah menderita. Surat tersebut, yang dilansir AFP Minggu (24/8/2025), mengajak Melania untuk menggunakan pengaruhnya demi meringankan penderitaan warga Gaza, khususnya anak-anak.

Emine Erdogan dalam suratnya secara emosional membandingkan situasi anak-anak Gaza dengan anak-anak Ukraina yang menjadi korban perang. Ia menekankan bahwa kepedulian Melania terhadap korban perang di Ukraina seharusnya juga tertuju pada anak-anak Gaza yang jumlahnya mencapai 18.000 jiwa dari total 62.000 warga sipil yang tewas dalam dua tahun terakhir. "Sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, dan sebagai manusia," tulis Emine, "saya berharap Anda akan memberikan harapan yang sama kepada anak-anak Gaza."

Langkah Emine ini muncul setelah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata di Gaza, bahkan menyebut foto-foto dari Gaza lebih mengerikan daripada "kamp Nazi". Pernyataan kontroversial tersebut berbarengan dengan pernyataan resmi PBB yang menyatakan terjadinya kelaparan di Gaza, yang langsung dibantah keras oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai "kebohongan besar". Surat Emine kepada Melania Trump menjadi sorotan internasional dan memicu spekulasi mengenai kemungkinan respons dari pihak Amerika Serikat. Akankah Melania Trump merespon seruan ini?