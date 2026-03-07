Senjata Maut Iran Guncang Israel

Internationalmedia.co.id – News – Tel Aviv, Israel – Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah militer Israel secara terbuka menuduh Iran berulang kali menggunakan bom tandan dalam konflik yang sedang berlangsung. Tuduhan serius ini dilontarkan dengan klaim bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan perang, terutama karena menargetkan warga sipil.

Letnan Kolonel Nadav Shoshani, juru bicara militer Israel, menegaskan tuduhan ini dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (6/3/2026). "Mereka (Iran) menggunakan amunisi tandan," ujar Shoshani, seraya menambahkan, "Mereka telah menggunakannya berkali-kali, yang merupakan kejahatan perang ketika diarahkan ke warga sipil dan kami sedang melacak situasi tersebut." Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran Israel terhadap taktik perang yang dianggap melanggar norma internasional.

Ironisnya, baik Iran maupun Israel tidak termasuk dalam lebih dari seratus negara yang meratifikasi Konvensi Amunisi Tandan tahun 2008. Perjanjian internasional ini secara tegas melarang penggunaan, transfer, produksi, dan penyimpanan bom tandan, sebuah fakta yang menambah kompleksitas pada tuduhan yang dilayangkan.

Bukti visual turut memperkuat klaim ini. Rekaman yang diperoleh AFP pada Kamis (5/3) malam menunjukkan serangkaian proyektil terbakar yang jatuh di wilayah udara Israel. Meskipun kepolisian Israel menolak berkomentar langsung, seorang ahli militer yang menganalisis rekaman tersebut untuk AFP mengidentifikasi proyektil itu sebagai komponen dari bom tandan.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (4/3), kepolisian Israel juga melaporkan penemuan amunisi tandan oleh tim penjinak bom mereka. Penemuan ini terjadi setelah deteksi rudal yang diyakini berasal dari Iran. Merespons temuan tersebut, kepolisian bahkan mengeluarkan pengumuman layanan publik, di mana seorang teknisi penjinak bom menjelaskan secara rinci bahaya laten dari amunisi jenis ini.

"Selama perang saat ini, garis depan menghadapi berbagai ancaman, baik rudal, UAV (drone), atau roket," jelas teknisi tersebut dalam video pengumuman. "Saya akan berbicara kepada Anda tentang ancaman yang sedikit kurang dikenal, tetapi tidak kalah berbahaya: ancaman amunisi tandan."

Tuduhan penggunaan bom tandan oleh Iran bukanlah hal baru. Selama konflik 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni 2025, organisasi nirlaba Amnesty International juga telah mendokumentasikan penggunaan amunisi tandan secara luas oleh Republik Islam tersebut. Amnesty menganalisis berbagai foto dan video yang mengindikasikan amunisi tandan telah menghantam wilayah metropolitan Gush Dan di sekitar Tel Aviv pada 19 Juni tahun itu, sebagaimana dilaporkan media.

Laporan Amnesty lebih lanjut menyebutkan bahwa kota Beersheva pada 20 Juni 2025 dan Rishon LeZion di selatan Tel Aviv pada 22 Juni 2025 juga "dihantam oleh amunisi yang meninggalkan banyak kawah dampak yang konsisten dengan amunisi kecil yang terlihat di Gush Dan." Temuan ini menunjukkan pola penggunaan senjata tersebut.

Amunisi tandan dikenal karena mekanisme kerjanya yang berbahaya: meledak di udara dan menyebarkan ratusan bom-bom kecil (submunisi) ke area yang luas. Salah satu bahaya utamanya adalah banyak dari bom-bom kecil ini seringkali gagal meledak saat benturan, berubah menjadi ranjau darat yang mematikan dan dapat menyebabkan korban jiwa dalam jangka panjang, terutama di kalangan anak-anak yang mungkin menemukannya.