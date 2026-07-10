Sampang Geger Pelaku Rudapaksa Terjaring di Bus

Internationalmedia.co.id – News – Kasus pemerkosaan berantai yang menimpa seorang gadis berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur, terus bergulir dengan penangkapan para pelakunya. Dari total 27 pria bejat yang diduga terlibat, 12 di antaranya kini telah diamankan. Salah satu penangkapan paling dramatis terjadi saat seorang tersangka diciduk di dalam bus yang tengah melaju menuju Surabaya.

Penangkapan tersebut menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Tersangka berinisial R (42), warga Sampang, tak berkutik saat tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polres Sampang mencegat bus yang ditumpanginya. Peristiwa ini terjadi pada 2 Juli 2026, sekitar pukul 21.00 WIB. R sempat mengelak, namun petugas yang sudah mengantongi identitas dan fotonya berhasil membekuknya dari kursi tengah bus.

Kasat Reskrim Polres Sampang, Iptu Nur Fajri Alim, membenarkan penangkapan R. Menurut Alim, R berusaha melarikan diri ke Surabaya setelah mendengar kabar bahwa tujuh tersangka lain telah lebih dulu ditangkap. "Setelah mendengar kami melakukan penangkapan 7 orang tersangka, Tersangka (R) itu hendak kabur ke Surabaya," terang Alim kepada internationalmedia.co.id, Jumat (10/7/2026).

Sebelum penyergapan di jalan, polisi sebenarnya sudah mendatangi kediaman R, namun yang bersangkutan telah kabur tak lama setelah mengetahui penangkapan rekan-rekannya. Tak ingin kehilangan jejak, aparat bergerak cepat mengejar bus yang diyakini ditumpangi R, hingga akhirnya berhasil menghentikan pelariannya.

Hingga kini, aparat kepolisian masih terus memburu 15 pelaku lainnya yang masih berkeliaran. Pihak berwenang berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus keji ini dan memastikan seluruh pelaku bertanggung jawab atas perbuatan mereka demi keadilan bagi korban.