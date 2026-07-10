Jakarta Segera Miliki Rumah Sakit Hewan 24 Jam

Setelah sukses meresmikan lima unit Mobil Klinik Hewan Keliling yang kini tersebar di lima wilayah kota administrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat dorongan kuat dari legislatif untuk melangkah lebih jauh. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, tidak hanya mengapresiasi inisiatif tersebut, namun juga mendesak Pemprov DKI segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Hewan (RSH) pertama yang beroperasi 24 jam. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah ini diharapkan menjadi lompatan besar dalam layanan kesehatan hewan di ibu kota.

Dalam keterangannya pada Jumat (10/7/2026), Francine mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menanti realisasi peningkatan status Puskeswan Ragunan menjadi RSH pertama milik Pemprov DKI. RSH ini nantinya akan dilengkapi dengan layanan gawat darurat yang siaga 24 jam penuh. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penambahan enam Puskeswan baru di berbagai penjuru Jakarta serta penyediaan vaksin tetanus gratis bagi kuda-kuda pekerja delman. "Seluruh program ini telah dijadwalkan untuk terlaksana pada tahun 2026," tegas Francine.

Kehadiran RSH 24 jam, menurut Francine, akan menjadi pelengkap sempurna bagi layanan kesehatan hewan yang kini telah diperluas melalui Mobil Klinik Hewan Keliling. Dengan fasilitas yang lebih komprehensif dan kesiapsiagaan darurat sepanjang hari, para pemilik hewan peliharaan akan mendapatkan kemudahan akses penanganan medis krusial. Lebih lanjut, penambahan enam Puskeswan baru dianggap vital untuk pemerataan layanan kesehatan hewan di seluruh pelosok Jakarta, sehingga warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan layanan veteriner.

Peresmian lima Mobil Klinik Hewan Keliling sendiri merupakan langkah awal yang signifikan. Unit-unit ini, yang ditempatkan di masing-masing kota administrasi, menawarkan beragam pemeriksaan kesehatan hewan, mulai dari tes darah, ultrasonografi (USG), vaksinasi, hingga sterilisasi, semuanya dengan tarif yang terjangkau. Francine mengungkapkan bahwa inisiatif Mobil Klinik Hewan Keliling, atau yang dikenal juga sebagai Moyanvet, adalah hasil perjuangan panjang Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta yang telah diusulkan sejak tahun 2025.

Selain fokus pada peningkatan infrastruktur layanan, Francine juga menegaskan komitmennya dalam mengawal program sterilisasi kucing gratis di Jakarta. Ia mencatat adanya peningkatan kuota sterilisasi yang signifikan, dari 9.000 ekor pada tahun 2024, melonjak menjadi 21.000 ekor pada tahun 2025, dan diproyeksikan akan mencapai 23.000 ekor pada tahun 2026.