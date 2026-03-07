Rusia Diduga Bantu Iran Serang AS Timur Tengah Memanas

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah laporan mengejutkan dari media terkemuka Amerika Serikat, The Washington Post, pada Sabtu (7/3/2026) mengungkapkan dugaan bahwa Rusia telah membocorkan informasi intelijen krusial kepada Iran. Informasi ini, menurut dua pejabat AS yang mengetahui detailnya, berpotensi besar digunakan Teheran untuk melancarkan serangan terhadap aset-aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk kapal perang, pesawat, dan instalasi lainnya.

Para pejabat yang memberikan keterangan ini memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengingat sensitivitas informasi yang dibahas. Meskipun demikian, sumber intelijen AS belum menemukan bukti konkret yang menunjukkan bahwa Moskow secara langsung mengarahkan Iran mengenai cara memanfaatkan data tersebut dalam konflik yang tengah berlangsung. Jika dugaan ini terbukti benar, ini akan menjadi petunjuk awal keterlibatan tidak langsung Rusia dalam eskalasi konflik yang dipicu oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sepekan sebelumnya.

Keterlibatan ini semakin menyoroti hubungan erat antara Rusia dan Iran, yang memang dikenal sebagai mitra strategis. Sebelumnya, Moskow telah secara tegas mengutuk serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap Iran, menyebutnya sebagai "tindakan agresi bersenjata yang tidak beralasan" dan menyerukan deeskalasi.

Hubungan kerja sama antara kedua negara ini bukanlah hal baru. Pada tahun 2025, Teheran dan Moskow telah meneken perjanjian kemitraan strategis yang mencakup berbagai bentuk kolaborasi dalam menghadapi ancaman bersama. Penting untuk dicatat, perjanjian ini tidak mengikat kedua pihak dalam kewajiban pertahanan bersama layaknya pakta keamanan yang dimiliki Rusia dengan Korea Utara. Menanggapi isu ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara dengan NBC News pekan ini, menegaskan bahwa kerja sama militer antara Iran dan Rusia "bukanlah rahasia yang ditutup-tutupi."

Araghchi menambahkan, "Kerja sama militer antara Iran dan Rusia bukanlah rahasia. Kami telah bekerja sama di masa lalu, dan kerja sama ini berlanjut, dan saya berharap akan berlanjut di masa depan." Pernyataan ini menggarisbawahi transparansi Iran mengenai kemitraan pertahanannya dengan Rusia, meskipun detail spesifik dari bantuan intelijen yang dilaporkan masih menjadi sorotan tajam di kancah internasional.