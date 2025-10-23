Ratusan Orang Panik Kabur ke Thailand, Ada Apa di Myanmar?

Internationalmedia.co.id – Lebih dari 600 orang dilaporkan melarikan diri dari sebuah kompleks di Myanmar yang diduga menjadi pusat penipuan online. Mereka menyeberang ke Thailand setelah kompleks tersebut diserbu oleh militer Myanmar.

Menurut seorang pejabat Thailand, Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, yang menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi Tak di perbatasan Myanmar, sebanyak 677 orang melarikan diri dari pusat penipuan yang dikenal dengan nama KK Park. Mereka menyeberangi Sungai Moei menuju Thailand pada Kamis pagi.

Kompleks luas ini diduga menjadi tempat para pelaku penipuan internet beroperasi, menargetkan korban dengan berbagai modus, mulai dari penipuan asmara hingga bisnis. Kompleks ini telah berkembang pesat di sepanjang perbatasan Myanmar.

Sejak Februari lalu, penindakan keras telah dilakukan, menyebabkan sekitar 7.000 pekerja dipulangkan. Thailand juga memberlakukan blokade internet lintas batas.

"Polisi imigrasi dan satuan tugas militer telah bekerja sama untuk memberikan bantuan berdasarkan prosedur kemanusiaan… dan mereka akan menjalani pemeriksaan," kata Sawanit. Ia menambahkan bahwa proses ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk menentukan apakah seseorang merupakan korban perdagangan manusia. Jika tidak, mereka dapat dituntut karena melintasi perbatasan secara ilegal.

Kantor Administrasi Provinsi Tak menyatakan bahwa kelompok yang masuk dari Myanmar tersebut terdiri dari "warga negara asing" baik pria maupun wanita. Pihak berwenang memperkirakan akan ada lebih banyak lagi yang akan menyeberang ke Thailand.