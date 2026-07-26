Ratusan Miliar Rupiah Kembali ke Buruh Berkat Polri

Internationalmedia.co.id – News – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melayangkan pujian tinggi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil menuntaskan puluhan kasus ketenagakerjaan. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri sukses menyelesaikan 97 kasus buruh, mengembalikan hak-hak pekerja senilai ratusan miliar rupiah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengungkapkan apresiasinya atas capaian signifikan ini. "Saya tentu mengapresiasi setiap upaya aparat penegak hukum yang berhasil membantu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan dan memastikan hak-hak buruh dapat diterima," ujar Charles saat dihubungi internationalmedia.co.id baru-baru ini. Menurutnya, penyelesaian puluhan kasus dengan nilai hak buruh mencapai angka fantastis tersebut adalah langkah yang sangat patut diapresiasi.

Namun demikian, Charles, yang juga menjabat Ketua DPP PDIP, menegaskan bahwa perlindungan terhadap kaum buruh tidak boleh hanya mengandalkan penegakan hukum setelah masalah terjadi. Ia mendorong pemerintah untuk hadir lebih awal dan proaktif, memastikan hak-hak pekerja terlindungi melalui kebijakan yang berpihak. "Yang jauh lebih penting adalah memastikan negara hadir sejak awal melalui kebijakan yang berpihak kepada pekerja," tegasnya.

Charles menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan hak buruh terpenuhi, memperkuat pengawasan di sektor industrial, mempercepat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta menindak tegas setiap pelanggaran hak-hak pekerja.

Ke depan, Charles berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar persoalan ketenagakerjaan tidak hanya diselesaikan pasca-sengketa, melainkan dicegah sejak dini melalui regulasi dan pengawasan yang lebih optimal.

Apresiasi serupa juga datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas keberpihakannya kepada buruh. Andi Gani memuji Desk Ketenagakerjaan Polri yang telah menuntaskan hampir 97 kasus, berhasil mengembalikan hak buruh senilai ratusan miliar rupiah.

Andi Gani berharap, jangkauan Desk Ketenagakerjaan Polri dapat diperluas dan dimaksimalkan hingga ke pelosok daerah, sehingga kehadirannya benar-benar bermanfaat bagi seluruh buruh di Indonesia.