Cak Imin Lari Bareng Ribuan Orang di GBK Bikin Kaget

Internationalmedia.co.id – News – Suasana meriah menyelimuti Plaza Barat Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026) pagi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, secara langsung memberi aba-aba start untuk gelaran PKB Run yang diikuti ribuan partisipan.

Dari pantauan internationalmedia.co.id di lokasi, sekitar pukul 06.00 WIB, Cak Imin yang mengenakan pakaian olahraga tampak bersemangat saat mengibarkan bendera start. Ia tidak sendiri; sejumlah petinggi PKB turut mendampingi, seperti Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid dan Faisol Reza, Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid, Ketua DPP Abdul Halim Iskandar dan Daniel Johan, serta Bendahara Umum Bambang Susanto. Lautan peserta yang telah memadati garis start langsung memacu langkah begitu aba-aba diberikan.

Tak kurang dari 7.500 peserta dilaporkan mengikuti ajang ini, seperti yang diumumkan oleh pembawa acara. Keramaian semakin bertambah dengan kehadiran peserta yang mengenakan kostum-kostum kreatif. Terlihat ada yang berbusana adat tradisional, menyerupai karakter kartun populer Shaun The Sheep, hingga tampil nyentrik dengan setelan jas sekolah. Cak Imin, dari atas podium, tampak antusias menyapa para pelari, bahkan beberapa di antaranya sempat bersalaman sebelum melanjutkan lari.

Momen menarik lainnya terjadi ketika Cak Imin tak sungkan melayani permintaan swafoto dari para peserta. Beberapa pelari sengaja berhenti sejenak di garis start demi mengabadikan momen bersama Ketua Umum PKB tersebut. Puncaknya, setelah turun dari podium dan mengenakan topi, Cak Imin mengejutkan banyak pihak dengan turut bergabung dalam barisan pelari, ikut serta membaur bersama ribuan peserta lainnya.