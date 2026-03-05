Qatar Geger Pangkalan AS Diserang

Doha menjadi saksi bisu ketegangan regional yang kian memuncak. Sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam Pangkalan Udara Al-Udeid, fasilitas militer terbesar Amerika Serikat di Qatar, pada Selasa (3/3) malam waktu setempat. Insiden ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, merupakan bagian dari serangkaian aksi balasan Teheran terhadap target-target di negara-negara Teluk yang menaungi aset militer AS, menyusul serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Qatar yang dirilis pada Rabu (4/3/2026), wilayah mereka menjadi sasaran dua proyektil balistik yang berasal dari Iran. Sistem pertahanan udara Qatar berhasil mengintersep salah satu rudal tersebut. Namun, rudal kedua berhasil menembus pertahanan dan menghantam kompleks Pangkalan Udara Al-Udeid, sebuah fasilitas strategis yang berlokasi di barat daya ibu kota Doha, dikenal sebagai pangkalan militer AS terbesar di kawasan Timur Tengah.

Beruntungnya, insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan bahwa meskipun satu rudal berhasil mengenai pangkalan, tidak ada laporan mengenai personel yang terluka atau tewas. Hingga kini, belum ada informasi terperinci mengenai tingkat kerusakan material yang mungkin ditimbulkan oleh hantaman rudal tersebut di kompleks Pangkalan Al-Udeid.

Pangkalan Udara Al-Udeid, yang membentang seluas 24 hektar di gurun di luar Doha, bukan sekadar fasilitas militer biasa. Pangkalan ini berfungsi sebagai markas besar terdepan Komando Pusat AS (CENTCOM), mengendalikan operasi militer Amerika di wilayah krusial yang membentang luas dari Mesir hingga Kazakhstan. Dengan menampung sekitar 10.000 personel militer, Al-Udeid memegang peranan vital sebagai pangkalan terbesar AS di Timur Tengah.

Menyikapi insiden ini, Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah negara. Mereka menyatakan kesiapan penuh Angkatan Bersenjata Qatar untuk merespons secara tegas setiap ancaman eksternal. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan imbauan kepada warga negara, penduduk, dan pengunjung untuk tetap tenang, mematuhi arahan resmi, dan hanya mengandalkan informasi yang telah terverifikasi guna menghindari penyebaran rumor.

Insiden ini menambah daftar panjang deteksi ancaman udara yang dihadapi Qatar sejak dimulainya gelombang serangan balasan Iran. Sejak itu, Doha telah mendeteksi total tiga rudal jelajah, 101 rudal balistik, dan 39 drone bunuh diri yang mengarah ke wilayah udaranya. Pihak berwenang Qatar mengklaim telah berhasil mencegat seluruh rudal dan 24 unit drone tersebut di udara, menunjukkan kapasitas pertahanan mereka.

Ketegangan di Timur Tengah memang telah mencapai titik didih. Eskalasi ini bermula sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi berskala besar terhadap Iran pada Sabtu (28/2). Laporan dari Bulan Sabit Merah Iran menyebutkan bahwa serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 787 orang. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone, menargetkan baik wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di negara-negara Teluk. Peristiwa ini menggarisbawahi rapuhnya stabilitas regional dan potensi konflik yang lebih luas di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.